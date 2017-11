Adiós balayage, esta es la coloración que será tendencia en 2018

#окрашиваниекривойрог#дочерныеконцы#парикмахеркривойрог#девочкикрасотки👸💇‍♀️#всетехникиокрашивания😉😊#спасуволосы#ombre#balayage#shatush#airtouch#записьпономеру0975064617

A post shared by Катюсик (@katynua25) on Nov 19, 2017 at 12:51pm PST