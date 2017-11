5 cortes de cabello con los que siempre estarás a la moda

Para estar a la moda no sólo tu ropa y accesorios pueden ayudarte, tu cabello también puede ser un gran aliado. Si has notado, las celebridades más importantes que justo imponen las tendencias de belleza, lo hacen gracias a los nuevos look con los que se aparecen en las alfombras rojas.

Si bien, las tendencias cambian constantemente, hay algunos cortes de cabello que jamás pasan de moda y con los cuales tú puedes lucir bien todo el tiempo. ¿Quieres conocerlos?

Lob

El corte Lob se caracteriza porque el largo del cabello llega a hasta los hombros. Lo mejor es que se puede usar asimétrico, en un lacio impecable o con rizos sofisticados. Claro, para mantener sano el pelo es importante cuidarlo con ciertos productos.

Pixie

Aunque es un corte que muchas mujeres temen, las celebridades lo adoran. El cabello corto es muy sencillo y rápido de arreglar día con día, tiende a maltratarse menos y le va bien (con ciertos ajustes) a todo tipo de caras.

Mediano con fleco

Desde tiempos ancestrales, el fleco ha sido un gran “accesorio” de moda. Llevarlo con un largo de cabello que llegue hasta el pecho es la combinación perfecta. El flequillo recto y abundante es el que siempre es tendencia.

Largo

Llevar el cabello largo, casi hasta la cintura, es algo que muchas mujeres adoran y es por una razón: con él la feminidad resalta al instante.

Bob

Este corte fue un furor en los años 60 y ahora ha regresado con mucha más fuerza. Aunque el look de más tendencia es el que es largo enfrente y más pequeño atrás, este estilo puede llevarse degrafilado o asimétrico (depende mucho de los gustos de quien lo lleva).