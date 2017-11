Maquillaje de primavera para mujeres aburridas de las mil capas de maquillaje Menos es más. Si eres Kim Kardashian, OK, usa 20 capas de maquillaje, pero si eres una “mujer normal”, nos parece un exceso seguir con el cuento del contouring, el strobing o el baking. Esta es una propuesta simple, pero con resultados perfectos para destacar lo mejor de tu rostro.

Fotos: Gonzalo Muñoz F. Estilismo: Coca Cabargas S.

M.U.A.: Soledad Donoso para Urban Decay. Modelo: Florencia Maass, Elite Model Chile.

“Utilizar el maquillaje como herramienta de corrección es un error”, hemos escuchado de boca de expertos. Con eso en mente hicimos 4 propuestas de make up primaveral que además de ser súper simples pero impactantes, resaltan lo bueno que tienes, tus mejores rasgos, sin tratar de conseguir los pómulos o la boca de otra persona.

Nuestra M.U.A, Sole Donoso, partió de la base que la llegada de los días soleados no dejan indiferente a nadie; la primavera está en el aire y el aumento de la temperatura nos hace sentir más alegres y livianas. Y eso lo traspasó a sus propuestas.

“Esta temporada es la ideal para jugar y arriesgarse a la hora de maquillarse, porque cada día las chilenas nos atrevemos más a experimentar y usar sin miedo lo que nos hace sentir bien y bellas. El uso del color ya no se relega a un azul en los ojos o a labios coloridos. Ahora los tonos vibrantes están desde el pelo, uñas o delineados, hasta en pestañas y cejas”.

No lo creíamos pero es verdad: colores muy sentadores son los fucsias y rosados. Este energético tono se adueñó de pasarelas y un sinnúmero de looks, pues es una alternativa divertida y alegre capaz de energizar a cualquiera.

Tanta luz hace también pensar en brillos. “Los metalizados en ojos y labios reflejan y replican los rayos de sol que por tanto tiempo extrañamos; dorados y platas para una mirada intensa y llena de luz, o en unos labios más jugados, con un toque seductor y glamoroso, porque esos brillos atrapan la mirada y resaltarán su volumen”.

Y si de brillo hablamos, ¿quién no ama un poco de glitter? La magia de esos reflejos, lo divertido de sus resultados y la cantidad de posibilidades lo ponen dentro del mapa del makeup de temporada. “El glitter está en una gran cantidad de presentaciones, ya sea como sombras, para labios, delineadores, o pigmentos sueltos para hacer con ellos lo que queramos”.

Las pestañas serán protagonistas también; son el marco más perfecto de nuestra mirada y no se quedan atrás a la hora de destacar, ya sea con una intensa máscara negra o con alguna de color y, por qué no, hasta postizas, para crear miradas de alto impacto. “Todo dependerá de qué tanto te animes a jugar, pues el maquillaje no es un medio para ocultar, sino más bien una herramienta para resaltar, para ayudarnos a expresar y divertirnos, para nosotras y lo que consideremos lindo”, aconseja Sole.

Nueva Mujer Cuidados primaverales: ¡Stop celulitis! El 90% de los seres humanos tenemos. Si quieres disminuirla existen diversas opciones, pero ninguna funciona si no realizamos un cambio permanente de hábitos.

También puedes ver: