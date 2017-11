¡Maestra! Coté López mostró con orgullo las huellas de sus embarazos Subió a Instagram fotos donde su abdomen es el protagonista.

Tiene cuatro hijos y luce bella en todas y cada una de las fotos que se toma, pero esta vez Coté López quiso mostrarnos que no es perfecta. La modelo subió a su Instagram unas fotografías que le tomó su esposo, el "Mago" Jiménez, sin que ella se diera cuenta. En ellas se ven las huellas que dejaron en su abdomen los embarazos de las trillizas Isidora, Rebeca y Rafaela, además del pequeño Jesús. En vez de mandar las imágenes a la papelera, Coté López decidió compartirlas junto a un lindo mensaje.

"Yo nunca dejaría que me tomaran una foto sin estar preparada de que no se vean defectos, la verdad siempre me preocupo de todo… pero hoy cuando las vi en la cámara no las quise borrar y pensé que tonta soy !!… cada vez que una mamá acaba de tener a su hijo y me ve debe pensar ¿cómo ella puede tener esa guata y la mía estar toda arrugada?", escribió.

"Tengo que asumirlo y estar orgullosa!! ¿podría operarla? Sí, pero prefiero hacer ejercicio cada día y así cuando me paro me gusta lo que veo. No se puede tener todo en la vida, no somos perfectos pero hay que agradecer lo que tenemos". agregó.

Desde aquí solo podemos decir una cosa: ¡Maestra!