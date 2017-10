Tendencias de cabello para morenas que no quieren un cambio radical Es momento de hacer ese pequeño cambio en tu imagen

Las tendencias van y vienen y muchas veces llegan con las ideas más alocadas para nuestra melena.

Si lo tuyo no es precisamente pintar tu cabello con los colores de un unicornio o de un algodón de azúcar, tienes piel morena y no te gustan los grandes cambios (pero aún así quieres uno) he aquí la respuesta.

Balayage

El Balayage siempre estará de moda. No importa la época del año, queda perfecto para toda ocasión. Es una técnica que consiste en crear reflejos suaves y sensuales que se vean más modernos y naturales que los reflejos tradicionales que nos volvieron locas en los 90s y 2000s.

Funciona muy bien en aquellos con un cabello de color marrón para darle unos preciosos tonos caramelo. Puede intensificar el tono pasando de un tono suave a un deslavado audaz. Funciona muy bien en todas las longitudes de cabello, especialmente en peinados extremadamente cortos. Con un tratamiento para el cabello de alta calidad puede durar hasta cuatro meses. Si te animas, puedes pedir tonos más arriesgados como rojizo.

Root Beer Hair

Ahora hay un tono similar para el cabello castaño que las mechas balagaye pero con un peculiar nombre: cerveza de raíz. Se trata de un precioso y cálido tinte rojo con reflejos que desearás tener en la cabeza.

¿Cómo se ve el pelo de cerveza de raíz? Imagina un marrón con sutiles rayas castaño rojizo, que añaden dimensión y calidez a tu melena. Pista: Selena Gomez es asidua a este tono.

Tiger eye

Es una de las tendencias que también permanecerán durante todo este año como una de las opciones más solicitadas a los estilistas. Conocidas como mechas ojo de tigre por las tonalidades que adquiere, esta tendencia capilar imita los tonos marrones y dorados que simulan la melena de un tigre. El principal objetivo de esta técnica es aportar luz a la chica que lo lleve y puede ser tan dinámica como quieras, es decir que puedes ir de tonos más oscuros a más claros e incluso atreverte a agregar anaranjados.

.

.

Metallic brunette balayage

Sí, también es un balayage pero para aquellas con cabello más oscuro o cenizo. Se trata de la misma técnica antes mencionada pero con la peculiaridad de utilizar un tono metálico para añadir dimensionalidad a tu melena. Aunque suene loco, en realidad el tono metálico no distrae demasiado pero sí crea un efecto brilloso único.