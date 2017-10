Katie Holmes se atrevió a usar el corte de cabello más popular del otoño

Transformation complete ✔️ My beautiful friend @katieholmes212 debuting her new cut last night at pop up #FAOschwarz @bergdorfs | 💄 @quinnmurphy | 💅🏼 @enamelle | 💇🏻 @djquintero | @sloaney_77 | statementartists

A post shared by DJ Quintero (@djquintero) on Oct 25, 2017 at 6:17am PDT