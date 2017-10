Ingrid Parra sorprende con tremendo y cambio de look La actriz se realizó un cambio de color muy jugado.

Ingrid Parra se la jugó con un radical cambio de look. La actriz tiñó su pelo naranjo intenso, y lo mejor, lo hizo con productos orgánicos que no prueba en animales de la firma Oway.

"Como me gusta venir a @benditapelu me atienden maravilloso y me dejan mi pelo soñado", escribió la artista en su cuenta de Instagram junto con el cambio de imagen.

#sinfiltro como me gusta venir a @benditapelu me atienden maravilloso y me dejan mi pelo soñado junto a @owaycl que tiene una línea que cuida al 🌎 y a los animales! ❤️ Una publicación compartida de Ingrid Parra (@pekaparra) el 19 de Oct de 2017 a la(s) 8:58 PDT

Aunque hace rato que venía optando por los tonos cobrizos, el color de ahora es mucho más radical.

¿Qué te parece?