Peinados que son perfectos para ocultar que no te lavaste el cabello No hay problema si un día no tienes ganas de lavarlo

Tienes que reconocerlo: hay días en los que definitivamente no tienes ganas de lavarte el cabello o simplemente se te hizo tarde y no te dio tiempo de hacerlo… Y, ¡está bien! No asearlo por un día no representa un problema para tu melena.

Sin embargo, si tú no estás acostumbrada a ello y buscas una manera de lograr que nadie se dé cuenta, aquí te presentamos algunos tutoriales de peinados que son sencillos y perfectos para ocultar que no te lavaste el cabello.

Cabello largo

Si tienes el cabello largo, usar peinados en donde una porción de tu melena o toda quede recogida es buena idea para que puedas mantener el control de su volumen.

Cabello corto

Tener el cabello corto será una de tus grandes ventajas los días que no lo laves. Toma en cuenta que los accesorios que utilices deben estar limpios siempre.

Cabello chino

Si tu cabello chino no se acomoda sin estar mojado, puedes controlar su volumen aplicando un poco de agua y mouse después de cada peinado.

Cabello mediano

Las coletas y moños son peinados perfectos que puedes usar los días que no laves tu cabello. Recuerda hacerlos un poco “despeinados” para tener un mejor estilo.

Para mantener tu cabello limpio sin necesidad de mojarlo puedes optar por usar champú en seco.