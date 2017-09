Natalia Oreiro nos revela sus tips de belleza: "Para mí la alimentación es la base de todo" Es embajadora de Unicef, en su primer casting le dijeron que nunca sería actriz, su popularidad se extiende por todo el mundo, le duele la desigualdad social de Latinoamérica, y ahora viene a Chile como embajadora de Avon, para la Corrida Contra el Cáncer de Mama.

En agosto se cumplieron 24 años desde que la uruguaya se radicó en Argentina. Con apenas 16 cruzó el Río de la Plata para probar suerte en el mundo del espectáculo transandino, y desde ese momento la adoptaron como una más. En 1997 protagonizó su primera novela, “Ricos y famosos”, y el resto es historia conocida: telenovelas del prime-time; películas de culto; tres CD; giras mundiales, y hasta su propia marca de ropa, Las Oreiro.

Su nombre completo es Natalia Marisa Oreiro, y le gusta andar por la vida como una mujer común: adora moverse en bicicleta, sin celular y a cara lavada. Pero cuando las luces de las cámaras se encienden, se transforma en una diva súper profesional.

Eres rostro de Avon, reconocida marca cosmética, ¿por qué crees que te eligieron?

Estoy muy contenta y orgullosa de serlo, no solamente para Chile, también para Argentina y Uruguay. Me siento muy identificada con la marca, hemos trabajado juntos desde que era una adolescente. ¡Además mi madre vendía productos Avon cuando yo era chica! Hoy nos une no sólo el cuidado y belleza, sino también la defensa de los derechos de las mujeres, y en este caso, la prevención del cáncer de mama.

¿Cuáles son tus secretos de belleza?

Siempre he tratado de tener una vida saludable. Internamente necesito sentirme con fuerza y energía para afrontar mi día a día, hace 5 años soy mamá de un niño, por lo que todas las mamás saben que una necesita energía extra. Para mí la alimentación es la base de todo, y tener una vida activa. Me gusta muchísimo andar en bicicleta todas las mañanas, llevo a mi hijo a su jardín y si tengo tiempo me quedo dando vueltas, paseando, disfrutando. Por supuesto que utilizo cremas humectantes, siempre me saco el maquillaje, intento (porque a veces me cuesta) tomar mucha agua, pero soy fanática y adicta al chocolate. Me cuido mucho la piel con tratamientos láser no invasivos, como luz pulsada; uso siempre protector solar 50, invierno y verano. Suelo mancharme, entonces me cuido muchísimo del sol, porque además adoro la vida al aire libre.

¿Temes envejecer?

A medida que pasan los años una va teniendo marcas de expresión, las llamo mis marcas de felicidad. ¡Que nadie me quite mis arrugas!, porque son mi historia, son todos los momentos que fui feliz y me reí, o cuando algo me conmovió y me hizo llorar. Así es que bienvenidas esas arrugas y el paso del tiempo, porque para mí es experiencia. Elijo tener experiencia, elijo crecer antes de envejecer.

¿Por qué aceptaste ser embajadora de una marca cosmética?

Para mí es muy importante la solidaridad empresarial. A las mujeres nos va a llevar 100 años lograr gualdad de condiciones en relación a los hombres; se ha mejorado muchísimo, pero falta por hacer. Y Avon, por ejemplo, es una empresa donde el 50% de los empleados son mujeres, no solamente por el tema de las revendedoras, estoy hablando de la parte gerencial. Además tienen muchas fundaciones, como la Fundación Alza la Voz, contra la violencia de género, causa por la que trabajo hace años en forma personal. También está involucrada en la lucha contra el cáncer de mama, en el reconocimiento a las mujeres emprendedoras, a las mujeres solidarias…

También eres embajadora de Unicef…

Estas experiencias maravillosas son absolutamente enriquecedoras. Gracias a Unicef he conocido distintas realidades en África y Haití; siempre digo que salgo profundamente conmovida, pero enriquecida. Cuando uno da recibe mucho más; eso me ha convertido en una mujer más sabia, más fuerte, más segura, con mejores convicciones.

“Por lo que lo he visto en mi vida, la primera independencia es la independencia económica. Cuando una mujer la alcanza puede hacer frente a su familia, a sus hijos, a criarlos en solitario si es necesario, porque puede ser feliz haciéndole la fiesta o el casamiento a sus hijos, porque puede viajar, mudarse, salir de una situación de vulnerabilidad. Es asombrosa la transformación que las mujeres tienen cuando finalmente logran la independencia económica, y ser revendedora de productos Avon lo hace posible”.

¿Para ti qué simbolizan estas Corridas?

Son maravillosas, porque ves el poder femenino en acción. Ves a toda esa masa de mujeres con su remera rosa celebrando la vida; algunas han superado el cáncer de mama, todas dicen sí a la vida, sí a la prevención. Lo que se busca es concientizar, que la mujer comprenda la importancia de la detección temprana del cáncer, porque detectado a tiempo es curable. También es bella la solidaridad de la familia. Porque cuando una mujer atraviesa un cáncer de mama no solamente lo sufre ella, también todos sus cercanos. Y ver a todas estas familias acompañando a las mujeres es muy enriquecedor.

A tus 40 años acabas de realizar un video para tu marca Las Oreiro Jeans, considerado el más hot de tu carrera. ¿Te sientes cómoda y segura con tu cuerpo?

No le doy tanta importancia al número, creo que las mujeres somos mucho más y estamos en contínua evolución. La confianza de una no tiene relación con el cuerpo, sino a lo que quiere y no quiere de la vida. También fui la portada de una revista que me quería toda producida, pero les dije “mirá, en estos momentos tengo ganas de mostrarme 100% al natural”, y entonces hicimos una producción sin maquillaje, sin Photoshop y sin retoque de ningún tipo; esa soy yo. Eso no quiere decir que no disfrute de un vestido de fiesta, de una alfombra roja, de maquillarme. Amo la moda, todo lo que tiene que ver con cuidado personal lo disfruto, pero también es importante resaltar lo que uno verdaderamente es.

¿Qué destacas de esta etapa en tu vida?

Creo que muchas veces se habla de la crisis de los 40, pero te repito, para mí los 40 son sólo un número. Los cumpleaños los celebro porque es un año más de experiencia, de agradecimiento, de poder disfrutar a mis padres, a mi hijo, a mi pareja, a mis amigos, nuevos logros profesionales y personales. La palabra crisis tiene que ver con esto que significa oportunidad de tiempo, de decir “esta soy yo, esto es lo que quiero y esto lo que no quiero”. En esta etapa me conozco más, tengo las prioridades más claras. Disfruto mucho más de mi tiempo libre que cuando era más joven. Antes sentía que estaba perdiendo tiempo cuando no hacía nada; hoy siento que estoy ganando tiempo, porque lo comparto con mi hijo.

Te hemos tenido muchas veces en Chile, fuiste la reina del Festival de Viña en el 2007, ¿cómo es tu vínculo con nuestro país?

La he pasado siempre muy bien en Chile, tengo muchos amigos allá, amigos que se han ido porque les han surgido oportunidades de trabajo. El chileno es muy solidario, se ayudan mucho entre ustedes, es una sociedad educada, siempre me han tratado con respeto, es ordenada. Voy a estar viajando este viernes 29 para la cruzada Avon, ¡los espero el 30 en el Parque Balmaceda!

RECUADRO

La clásica Corrida Caminata que Avon desarrolla todos los años como cierre de campaña de la Cruzada Contra el Cáncer de Mama se realizará este sábado 30 en la comuna de Providencia, en el Parque Balmaceda (metro Estación Salvador). Este año las modalidades son Corrida 5K y 8K, y Caminata 2K. Inscríbete en

www.corridaavon.cl