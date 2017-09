Cómo elegir tu peinado de novia de acuerdo con tu color de pelo y vestido Hoy te presentamos cinco ideas para elegir tu peinado para el gran día.

Cuando te vas a casar, todos los detalles que harán de tu look algo especial y único, cuentan. Por eso, sí estás en el proceso de elegir cuáles serán esos detalles, no te desesperes ¡aquí estamos para ayudarte! En esta ocasión te queremos dar los detalles y todo lo que necesitas saber para elegir tu peinado de acuerdo con dos factores determinantes en esta decisión, el primero es tu color de pelo y el segundo el estilo que te va mejor de acuerdo con el tipo de vestido que vas a utilizar. No te pierdas nuestras recomendaciones, serás una novia ¡envidiable!

Créditos: unsplash/ sweet-ice-cream-photography

Pelo negro, suelto y con ondas

¡Sí! Un estilo que está muy de moda es llevar el pelo suelto, con algunas ondas, libre pero elegante, con algún accesorio que lo complemente. Este peinado es perfecto, porque te da un aire natural, pero sin perder la sofisticación que requiere un día tan importante como tu boda. Además, este tipo de peinado va muy bien con vestidos con toques bohemios, boho chic o con un aire desenfadado, para bodas al aire libre. A su vez, los expertos lo recomiendan en cabellos negros, porque hace ver muy bien a las mujeres que lo eligen. Sin embargo, si tú no quieres llevarlo completamente suelto puedes optar por una media trenza o algún semi recogido. ¡Te verás espectacular!

Pelo caoba, semirecogido con algunas ondas

Para este precioso tono, entre marrón y rojo, una excelente opción para el peinado de tu boda, es un semi recogido con algunas ondas débiles en el cabello que cae, pues expertos afirman que este tipo de peinados en tonos caoba hacen que éste resalte dándote un aspecto mucho más juvenil y un poco desenfadado, así resaltarás al máximo tu belleza que con este peinado y en contraste con un vestido de espalda descubierta o un vestido de corte princesa hará que consigas un aspecto espectacular, digno de un día tan especial. Para este estilo se recomienda que lleves un maquillaje sencillo, más bien natural para que todo tu look esté en armonía, teniendo como centro de atención tu pelo.

Créditos: unsplash/ chuttersnap

Rubios, ondas y volumen

Como toda una estrella de cine, los tonos rubios, cenizos, claros o platinados, son sin duda alguna a los que mejor sientan unas buenas ondas definidas que aporten volumen, para estas ondas una trenza en forma de corona, o si lo prefieres una corona de flores o una diadema, que por cierto, existe una gran variedad de éstas, para que elijas la que más te guste y que mejor combine con tu vestido, serán el mejor accesorio y más si el estilo que quieres para tu boda, es de corte romántico. Optar por este peinado te restará preocupaciones, pues es fácil y rápido de hacer, e incluso te lo puedes hacer tú misma. Este tipo de peinado te sentará genial si además de tener el pelo en algún tono rubio, optas por un vestido con escote en v, esta combinación, te habrá brillar.

Créditos: unsplash/ enrico-carcasci

Créditos: unsplash/ sweet-ice-cream-photography

Degradé y moños

Para esta técnica en la que la parte inferior tiene mayor iluminación, una buena opción y la que mejor sienta es un peinado con un recogido limpio o moño, con este último verás el contraste entre tus partes más oscuras, las puntas de tu pelo y tu vestido, que si es de hombros cubiertos y mangas largas o 3/4 harán que tu rostro destaque sobre cualquier otra cosa, acompáñalo con un maquillaje centrado en los ojos, para resaltar tu mirada llena de felicidad en este gran día. Lo mejor de decidirte por este peinado, es que tienes diversas opciones ya que al ser un clásico, que por cierto, es el más elegante, se ha ido perfeccionando y diversificando para que puedas elegir el que más te guste y el que mejor se adapte a tu estilo para que te veas como has soñado. Además es con el que más cómoda estarás, para bailar y disfrutar al máximo de tu evento.

Castaños con o sin reflejos, naturales y despeinados

Este peinado tan en tendencia, da a quien lo lleve un toque natural pero a la vez súper sofisticado será el toque que le faltaba a ese precioso vestido de corte halter, de cuello cerrado, que tanto tardaste en encontrar, o ese vestido atrevido que te encanta, porque este tipo de peinados son los ideales para los vestidos de hombros descubiertos ya que dejan caer sobre el rostro algunos mechones que enmarcaran a la perfección tú precioso rostro. Estos mechones sueltos, lucen mucho mejor en tonos castaños con algunos reflejos así que decantarte por este, será un acierto y más si tu boda será de día, no obstante este tipo de trenzas o recogidos “messy” o despeinados que parecen haber sido hechos al azar, tienen su truco, por eso para conseguir el verdadero efecto debes contar con un estilista que realmente sepa de este tipo de peinados para que te veas increíble.

Créditos: unsplash/ christopher-campbell

Sigue nuestros consejos y tendrás un peinado espectacular, que combinará a la perfección con tu elección de vestido de novia