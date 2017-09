Los infaltables de belleza de una experta para un neceser de 18 Les hablaré de mis infaltables para un neceser preciso, con lo justo y necesario al menos para mí.

Para muchos es la celebración favorita del año, el cumpleaños de nuestro país, marca la llegada definitiva de la primavera y entrega la felicidad de estar todos juntos. Como suele ser un feriado bastante extenso, es la perfecta oportunidad para escaparse de la ciudad, ¿verdad?

Entonces, un tema recurrente al armar la maleta es qué llevamos, pues es una época intermedia, puede hacer frío, calor o incluso llover. Les hablaré de mis infaltables para un neceser preciso, con lo justo y necesario al menos para mí.

Lo primero y más fundamental es no olvidar tus tratamientos habituales de hidratación; agrega además un buen protector solar, porque los asados son siempre afuera y el sol es un compañero frecuente. Entre mis favoritos está el fotoprotector Fusion Water SPF50, de Isdin, textura de agua ultra ligera y cero grasa que, para mayor felicidad aún, tiene una composición especial que no arde en los ojos, perfecto tanto para mí como mis hijos.

Como aún no tenemos ese tono bronceado tropical, y queremos algo que nos empareje el rostro, recomiendo las BB Cream, pues no sólo dan una cobertura ligera, sino que además entregan una serie de beneficios a la piel y protección solar que, insisto, es fundamental. Para pieles secas me gusta mucho la de Burt’s Bees, que deja un acabado luminoso y es de rápida absorción, y para pieles más bien grasas prefiero la L’Oréal Nude Magique, que deja un acabado mate.

También son días en los cuales se trasnocha, se come mucho y poco saludable, y el vino abunda. Los más afectados son los ojos y las ojeras están a la orden del día, por lo que debes contar con los mejores aliados. Benefit tiene un corrector de ojeras, el Boi-ing (antes conocido como Fake Up), que viene en barra y contiene una parte hidratante y otra con maquillaje. Cubre la ojera, es fácil de usar y transportar, y otorga hidratación extra de gran ayuda. Si además de ojeras tienes hinchazón y bolsas en la zona, un buen secreto es el uso de frío y alguna crema que contenga cafeína. M.A.C. tiene una fantástica que puede usarse tanto de tratamiento como para deshinchar y lift inmediato; es la Fast Response Eye Cream, la tengo hace tiempo en mi maletín y nunca me ha decepcionado.

Continuando con los ojos, para viajes todoterreno prefiero las mascaras de pestañas waterproof, asegurándome duración y salvándome de ojos tipo panda. Si te gustan las pestañas largas y más naturales recomiendo la Push Up Angel, de Maybelline; su cepillo las deja muy levantadas y definidas, de un buen negro, pero no otorga mucho volumen, por eso es ideal para looks mas naturales. En cambio, si las prefieres marcadas, Monsieur Big, de Lancôme, es lo tuyo; ultra negras, ultra intensas, largas, tupidas y sin grumos, ¡simplemente la amo!

Conmemorando los colores patrios, nunca está de más llevar un buen labial rojo; puedes usarlo intenso de noche o más difuminado durante el día; te dará color al rostro (puedes usar un poco como rubor en crema) y ese toque extra si queremos sentirnos más arregladas. Petrizzio (recientemente certificada cruelty free), sacó una línea de labiales increíble. Hay unos larga duración con efecto mate (bellos y cumplidores), y otra línea de metalizados que me encantan también.

Por último, por un tema de espacio no solemos llevar todos nuestros implementos de limpieza; en ese caso unas toallitas desmaquillantes son muy buenas aliadas.

Saludos, ¡y feliz 18!