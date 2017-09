Tonka Tomicic sorprende con espectacular cambio de look La animadora jugó a ser rubia para la portada de revista Caras.

Hace tiempo que no veíamos a Tonka jugar con su pelo, la conductora de Bienvenidos se atrevió con un nuevo look, un espectacular rubio miel.

En la entrevista a revista Caras contó que a su marido, Marco Antonio Leiva, más conocido como Parived, le gustó mucho su transformación. “-A mi marido— Le encantó. ‘Te ves bella’, me dijo. (ríe). He tenido el pelo de todos los colores y creo que hay rubios y rubios. Este es cálido, miel y me encanta. Es la metamorfosis que se necesita para la primavera”, contó.

#primaveramiel Una publicación compartida de Tonka (@tonkatomicicpetric) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 6:19 PDT

En la entrevista, la conductora se abrió totalmente sobre su vida privada y contó un detalle inédito del inicio del su relación que nunca había relatado. "Te voy a decir algo que nunca he contado: la aventura más emocionante y transformadora —de la que al principio no me percaté, pero que ahora veo con claridad— ocurrió en calle Lyon, camino al auto que había estacionado cerca de Eliodoro Yáñez… Miré al hombre que gentilmente me acompañaría y, sin pensarlo, lo tomé firme del brazo, como si ese gesto fuera cotidiano entre nosotros. Caminamos juntos queriendo que el tiempo no pasara y, de hecho, seguimos hasta el día de hoy más unidos que nunca. Soy afortunada de compartir lo cotidiano y lo extraordinario con un ser humano espectacular, sólido, inteligente, pero sobre todo conectado espiritualmente. Una luz única y misteriosa”, aseguró.

Tonka también habló sobre la maternidad y sus ganas de convertirse en madre. "Las cosas se van dando. Tengo 41, así que hay unos añitos todavía. Ojalá tengamos la suerte y la bendición de ser mamá y de ser papá. Esperamos de corazón tener una oportunidad”, declaró.