¡Chao tortoiseshell y balayage! Esta es la tendencia en coloración de la próxima temporada Se acerca la primavera y el calor se comienza a sentir. Dicen que esta es la época en donde toda las mujeres se ponen todavía más lindas y por lo mismo, debemos estar atentas a lo que se viene, sobre todo en tendencias de pelo para lucir increíble.

Por esto, primero hay que decirle adiós al tortoiseshell, balayage, ya que son tendencias pasadas de moda y que cada vez las vemos muy poco en redes sociales. Ahora se usa el famoso estilo "ombre" que en francés significa sombras.

Esta técnica aún no se ve mucho en Chile, pero sí en Nueva York, donde me la hice y me encantó. Es un tipo de degradé que va por entremedio del pelo, dejando mechas más oscuras arriba y en la punta más claras. Es realmente perfecta para morenas.

Lo ideal es pedir en la peluquería un tono no tan claro, ya que con el tiempo se va aclarando con tonos dorados, pero solo en la parte inferior del pelo.

Expertas señalan que esta nueva tendencia es como si un rayo de luz o línea atravesara la cabellera y te cubriera el pelo de brillo. También indican que es perfecta para mujeres con tonos más oscuros, ya que el dorado hace que tu rostro se vea más iluminado.

Para realizarlo, solo te aplican tintura en mechas y el teñido comienza en la mitad de tu cabeza hasta abajo. Luego te aplican un baño de color, el cual es a elección y hace que los colores se mezclen y vean genial.

A pesar de que estos estilos son todos muy parecidos, tienen un gran diferencia y es que no todos son por ejemplo para rubias o morenas. El balayage es para personas con tonos más claros y el tortoiseshell y ombre es más para morenas o castañas.

Este método capilar nació en Francia, donde las mujeres se cortaron el pelo y usaban la melena bob con el estilo ombre. Fue tan llamativa que de a poco se ha ido expandiendo y se ha hecho famosas entre las mujeres.

¿Te atreves?