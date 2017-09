Conoce los secretos de belleza de las mujeres coreanas ¡Que te harán enloquecer! En sólo un par de años los productos, técnicas y tutoriales de makeup que vienen desde Corea del Sur invadieron el mundo de la cosmética, revolucionando todo. Este es un resumen de lo que nos gusta, lo que debes comprar y lo que puedes copiar.

Si eres adicta a tutoriales de Instagram o Facebook, seguramente ya sabes que el rostro de las coreanas, su piel, se ve perfecta, suave y luminosa, aún antes de las capas y capas de productos que se ponen encima.

Nuestra maquilladora Soledad Donoso ya lo mencionó en alguna de sus últimas columnas: uno de esos secretos revelados sobre esa envidiable piel tiene que ver con el “método de los 7 pasos”, o “7 Skin Method”, la última tendencia cuyos resultados son sorprendentes. ¿De qué se trata? Sigue leyendo…

¡Siete veces!

Se trata de aplicar 7 capas de tónico, proceso que según las coreanas devuelve la hidratación necesaria a la piel, dejándola resplandeciente y sin grasa. Es algo así como un tratamiento de shock para todo tipo de pieles, pero ideal si la tienes deshidratada o con falta de luminosidad. Se supone que sus resultados son más efectivos que usar una hidratante. ¿Quieres probar?

1. Limpia la piel.

2. Empapa un par de discos de algodón con el tónico, o aplícalo directamente con la palma de la mano sobre la piel.

3. Deja que absorba.

4. Repite el paso 2, seis veces.

Los productos que debes conseguir

Ahora es el momento en que tomas papel y lápiz, o bien abres tu App de notas en tu celular, y haces la lista de los productos que puedes encargar por Internet o a alguien que vaya a Estados Unidos, Europa o Asia, donde los venden. Charlotte Cho es la fundadora de la web de cosmética Sokoglam y autora del libro “Secretos de belleza coreanos para una piel radiante”. Vivía en Los Angeles (EE.UU) hasta que decidió volver al país de origen de su familia, Corea del Sur. En su web vende productos de todas las marcas de K-Beauty que te puedas imaginar, y estos son los 6 Hits de acuerdo a la votación de sus seguidoras:

1.- Freshly Juiced Vitamin C Serum, de Klairs. Cuenta con un 5% de vitamina C, y es para todo tipo de piel, incluidas las sensibles. Proporciona lo mejor en protección antienvejecimiento, disminuye las ojeras, protege contra la pigmentación y reduce las líneas finas visibles.

2.- Beauty Water, de Son&Park. Tónico y limpiador, deja la piel limpia para los próximos pasos de la rutina de cuidado. Además, suavemente exfolia gracias a su corteza de sauce, y el extracto de papaya ayuda a barrer las células muertas. ¿El resultado? Piel más brillante y suave.

3.- Time Revolution, The First Treatment Essence Intensive Moist, de Missha. Calificada como “el santo grial” por la propia Charlotte, esta esencia tiene 90% de levadura fermentada de cebada púrpura del Himalaya, y es reconocida por reparar el daño y el tono de la piel en sólo semanas. El proceso de fermentación iónica asegura una rápida absorción de humedad, permitiendo retenerla por más tiempo y restaurar la elasticidad.

4.- Acne Pimple Master Patch, de Cosrx. Cada envase trae 24 parches de diferentes tamaños, y lo bueno es que tratan el acné por lo que realmente es: una herida infectada. Se sienten como una hoja de hidrogel por su textura, pero se adhieren fuertemente durante la noche. Eliminan la infección, las bacterias, disuelven las espinillas e incluso disminuyen el acné quístico.

5.- Super Aqua Cell Renew Snail Cream, de Missha. Crema reparadora e hidratante con 70% de extracto de mucina de caracol como su ingrediente estrella. Ayuda a la regeneración celular natural y repone la humedad para aumentar la firmeza de la piel. Ideal para pieles especialmente sensibles o propensa al acné.

6.- Green Tea Real Fresh Foam Cleanser, de Neogen. Limpiador espumoso con extracto de té verde fermentado, que aclara e hidrata. Esta fórmula está orientada a la piel grasa y mixta, propensa al acné, porque elimina suavemente impurezas, sudor y suciedad, dejando los propios aceites naturales.

Así se cuidan, ¿las copiamos?

Cuando Charlotte Cho llegó a Corea del Sur descubrió que para sus habitantes la cosmética es todo un estilo de vida arraigado en la sociedad. Estos son algunos de los mejores trucos de belleza de las coreanas que recopiló en su libro:

* Se limpian el rostro dos veces. Para ellas la limpieza perfecta se realiza primero con un desmaquillante en aceite (que elimina la grasa y el maquillaje y permite hacer un masaje facial), y después con uno de base acuosa, gel o espuma, para eliminar los restos de suciedad.

* Siguen una rutina facial de diez pasos, aunque no necesariamente todos juntos. Pero igual vale la pena revisar si no hay algo que te esté faltando.

1. Desmaquillante.

2. Limpiador de base acuosa.

3. Exfoliante.

4. Tónico.

5. Esencia.

6. Ampollas y sérums.

7. Mascarilla.

8. Contorno de ojos.

9. Crema hidratante.

10. Protección solar.

* Primero el cuidado, no el makeup. Es decir, no les importa tanto “tapar” las arrugas, sino más bien atacar el problema de la aparición de éstas. “En vez de tapar las imperfecciones con maquillaje, las coreanas tienden a centrarse en productos de cuidado facial que vayan a la raíz del problema, y lo traten antes de que empiece”, afirma Cho.

* No piensan en la edad al elegir. Esto es súper cierto. Los productos no se formulan según la edad calendario, sino según el estado de la piel. ¿Todas las de 40 tienen los mismos problemas? No. Por lo tanto no debemos elegir en base a las colecciones por edad, sino para cubrir tus necesidades particulares.

* No usan polvos matificantes. Sólo si tienen la piel en extremo grasa; si no, jamás se aplican, porque ellas privilegian el aspecto fresco por sobre un look recargado opaco.

Lo último, el Jamsu

Finalmente llegamos al último secreto: ¿cómo consiguen que el maquillaje parezca eterno? No lo vas a creer… ¡gracias al agua! Lo que sucede es que Jamsu en coreano significa “sumergir en agua”, y la técnica consiste exactamente en eso: introducir la cara recién maquillada en un recipiente con agua fría ¿Te atreves?

Se supone que haciendo esto tu maquillaje durará intacto más tiempo, y además se reduce la aparición de brillos durante el día. Es sencillo pero igual tiene su “guía para hacerlo correctamente”. Lo primero es aplicar la base y el corrector de manera normal y después cubrir la cara con una capa gruesa de polvos sueltos o talco (sí, casi como si fueras una geisha). Luego se debe sumergir la cara en agua fría durante 30 segundos, secar con toques suaves y terminar el maquillaje de ojos y labios.