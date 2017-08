¡Bienvenidas capas! La nueva tendencia en cortes que viene para esta temporada Si te fascina el peinado de Bella Hadid, Alexa Chung o Rosie Hungtington-Whiteley, no desesperes. También puedes conseguirlo dejando de lado la melena recta y apostando por las capas, al más puro estilo de los 90. ¿Secreto de experta? Es favorecedor para casi todo tipo de rostro…

¿Quién de nosotras no era fanática de “Friends”? ¿Y especialmente del peinado de Jennifer Aniston, máximo exponente del corte en capas noventero? Bueno, este look regresó con más fuerza que nunca gracias a que muchas celebrities descubrieron sus múltiples ventajas; entre otras, es versátil, cómodo (se puede dejar secar al aire para un look con toque afrancesado) y apto para casi todos los cabellos (menos los súper largos, con poco pelo o volumen). Además, puedes arreglarlo bien en la casa, y si quieres algo un poco más styling, con un rizador puedes dar un toque en algún mechón para conseguir un efecto peinado-despeinado, deshaciendo el mechón con los dedos.

A través de la historia hay dos mujeres que son íconos del look capas: Brigitte Bardot en los años 50, con su melena con flequillo y volumen a base de capas bien marcadas y cardadas, y años más tarde Farrah Fawcett con su melena capeada, con flequillo y puntas maxi.

El corte

La renovada técnica de corte en capas consigue ondas suaves en cabelleras lisas, o contrarresta el volumen excesivo en las rizadas. El objetivo es simple: crear movimiento y jugar con los volúmenes a distintas alturas, con un degradé o capas más sutiles que las de antes, cuando eran muy marcadas.

Veamos los peinados de algunas famosas que eligieron las Neo-Capas:

* Paris Jackson: Es un capeado concebido para aportar volumen en la región superior de la cabeza

* Alexa Chung: Sus capas son muy naturales, nacen a la altura de un flequillo largo, a ras de pómulos, aportando una pequeña elevación en la zona de la clavícula, que convierte la transición en prácticamente invisible.

* Bella Hadid y Lucy Hale: Mezclan varias técnicas en forma de desfilado sutil en los laterales del rostro; eso aporta un extra de volumen al conjunto de sus melenas, originalmente lisas.

Rosie Hungtington-Whiteley: La mejor representante del estilo, cambió su corte recto por el llamado Long Bob, con capas en la parte trasera, lo que contribuye a elevar más la nuca y da continuidad a la zona frontal.

Según tu rostro

• Si lo tienes cuadrado, aporta un efecto más ovalado, creando volumen en la zona superior. Para ello pídele a tu estilista unas capas prácticamente invisibles en la parte superior.

• Rostro triangular y romboide. Las capas deben empezar a la altura de la barbilla, para dar así un efecto redondeado y atenuando las mandíbulas más pronunciadas.

• Aquellas de cara ovalada y rectangular deben pedir un decapado que aporte volumen en los laterales.

• Redondo. Si es tu caso y tienes el pelo largo, crea un efecto más alargado con capas a la altura de la clavícula; si tu melena es hasta los hombros, las capas deben estar en la zona superior, para lograr ese mismo efecto de prolongación sutil del rostro hacia uno más ovoide.