Accesorios para el pelo que vienen full tendencia para esta temporada Cuando de peinados se trata generalmente hablamos de las tendencias, tipos de tomados para diferentes ocasiones, cómo elegir el peinado ideal según tú tipo de cara, o cómo hacer que éstos duren y se vean armónicos con tu look. Esta vez veremos cómo adornar el pelo, es decir, los accesorios que esta temporada vienen a full.

Según el accesorio puede ser para día, noche, un evento casual u otro más formal. Lo que siempre debes tener presente al elegirlo es que debe ser acorde al peinado que usarás, a la ocasión y obviamente a la ropa. A mí me encanta –y creo que funciona muy bien– usar ropa neutra, por ejemplo negra, y el color lo aporta el accesorio de pelo y peinado.

Para el día a día, queda muy bien enrollar un pañuelo pequeño que tenga algún diseño entretenido y amarrarlo alrededor de una cola de caballo. Sólo te demorarás 2 minutos, y tendrás un look diferente. Puede ser con una coleta alta, baja o media, y puedes variar y combinar con tu ropa distintos pañuelos.

Otra cosa que queda espectacular, sobre todo si tienes un evento en la playa más hippie o relajado, es usar una tira de género de colores –o un pañuelo con flecos o aplicaciones–, engancharlo de la parte de arriba de la cabeza con una horquilla, y trenzar el pelo con el género entrelazado. El resultado es original y completamente acorde a la situación.

Lo que sin duda está marcando tendencia, y será furor esta temporada, son los cintillos-turbantes, los cuales hemos visto en celebrities tanto en glamorosas alfombras rojas como en el día a día. Los colores, el brillo y la manera en que esté trabajado el pelo, varía de acuerdo a la ocasión; por ejemplo, uno con lunares o flores puede ser para algo más casual, mientras que otro metalizado, con brillo o aplicaciones, es perfecto para alguna fiesta, matrimonio o evento nocturno. Generalmente van con el pelo suelto y con movimiento, ya sea con unas ondas muy suaves y desordenadas o bien más marcadas y elegantes.

En primavera es inevitable pensar en flores, y si de accesorios para el pelo hablamos no será la excepción, pues ponerle flores a tu peinado te hará estar totalmente a la vanguardia. Pueden ser hartas o pocas, de colores fuertes o más neutros, ¡todo está permitido! Y puedes combinarlo con el peinado y estilo que quieras; más elegante y formal con flores en un recogido completo, hippie en una corona de trenzas con el pelo suelto y con un poco de movimiento, o entremedio de una trenza para algo más casual.

Las cadenitas y pinches estilo prendedores también causarán sensación; con un cintillo de cadenitas alrededor de tu cabeza, entrelazándolas con alguna trenza o de la manera que más te guste, no pasarás inadvertida. Busca tonos de cadenas que contrasten con tu pelo y que no queden camuflados. Los pinches con brillo serán la estrella de los eventos nocturnos, atrayendo las miradas y dando a tu peinado y look un glamour impactante.

Elige el accesorio que más te guste y empieza a jugar. Esta primavera-verano destaca tu pelo y arma looks increíbles, entretenidos y diferentes.

www.margaritalarrain.com / www.blowupbar.cl. Instagram: @blowupbar / @margaritalarrainr.