Berni Allen nos comparte su rutina de alimentación para mantenerse todo el año Hace algunos meses, la instructora de Zumba, Berni Allen, es la conductora de la sección #ModoFit que se emite en el programa "5.50 AM" de TVN, espacio deportivo y de vida sana que va de lunes a viernes a las 06:20 de la mañana y todos los domingos de 08:00 a 08:30 am.

Como en Twitter, descríbete en máximo 140 caracteres:

Yo soy Berni Allen, mamá, hija y hermana. Coach en wellness. Programador Neuro-Linguistico. Creadora de Ponte Fit con Berni Allen, Bailadora y no bailarina. Amante de los animales y la naturaleza. Loca, intensa y siempre positiva.

¿Cómo es tu menú del desayuno a la cena en un día normal?

Un vaso de agua en ayuna, avena, huevos o pan integral, una fruta. Almuerzo casi siempre legumbres y ensaladas varias (soy vegetariana), productos integrales y lo menos procesado posible. Ceno lo mismo del almuerzo. Bebo mucha agua.

Alimento imprescindible en tu dieta:

Legumbres, quinoa, palta y frutos secos.

¿Y el que erradicaste para cuidar la línea?

Saque la coca-cola y todo aquello que diga “Hidrogenado o parcialmente Hidrogenado (grasas trans perjudiciales para el organismo). Eliminé también la sal y azúcar refinada.

¿Cuál es tu mejor secreto anticelulitis?

Mejor secreto anticelulitis es entrenar mucho, no usar cosas tan apretadas, beber harta agua y dejar el café (aunque tengo celulitis igual no más, no desaparece por completo). Hice unas terapias de carboxiterapia en clínica Essenza! Me ayudó harto.

¿Qué cosas son las que mayor placer te producen?

Estar con la familia, tener un pelín de tiempo para mi (fui mamá hace 10 meses), beber una taza de un buen té conversado con mis amigas y encontrarme a diario con mis alumnas.

¿Qué cosas no pueden faltar en tu cartera todos los días?

En mi cartera no pueden faltar mis audífonos, un labial colorido, mis guantes de entrenamiento y muchos chicles.

¿Cómo es tu rutina deportiva favorita para mantenerte?

Soy bien cambiante en las rutinas. Amo correr, entrenar funcionalmente (soy personal trainner), hacer crossfit, boxeo, bailar. Ufff! no podría diferenciar una en especial porque amo hacer deporte para mantenerme.

¿Cuál crees que es tu mayor atributo y tu mayor complejo físico?

Creo que mi abdomen y cintura es mi mayor atributo. Mi mayor complejo y contra lo que más lucho es para mantener unas pompas bonitas y tonificadas que han sido mi complejo desde que era más gordita.

Te despiertas y lo primero que haces es…

Me despierto y lo primero que hago es ir a ver a mi Piero, darle un beso y desearle buenos días!

Truco de maquillaje que siempre te salva:

Mejor truco es un labial bien colorido y un buen blush para darle color a mis mejillas.

La tendencia o moda del momento que más odias

Odio esos zapatos como de Frankenstein, que son con una plataforma gigante. Los encuentro muy poco sentador y delicado.

Pasan los años, y no lo puedes abandonar. ¿Qué producto de belleza es tu imprescindible?

Guante para exfoliar mi piel de crin y el aceite de argan Kiehl’s

¿Tu mayor arma de seducción?

Mi simpatía, espontaneidad y la broma a flor de boca

Peor error estético que has cometido:

Peor error estético es haber cortado mi pelo muy cortito, soy crespa y parecía perrito poodle.