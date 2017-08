Cinco zonas claves donde debes aplicar el iluminador (y no otras) Nuestro rostro se ve luminoso y lleno de vida, se resaltan las facciones, destaca lo bueno y con ello lo malo pasa inadvertido... ¿Quieres más razones para ser una ilumina-fan?

Clave del makeup

¡Sí! Amamos el iluminador

Por algo los makeup artist “cabezas de cartel” declaran que si tuviesen que llevar solo 3 productos a una isla desierta, el primero de la lista sería el iluminador o highlight. Si todavía no te animas a usar ese que compraste hace un tiempo después de ver los miles de tutoriales de Internet o porque has visto el impresionante cambio en el rostro de las Kardashian antes y después de usarlo, continúa leyendo, ya que te daremos todas las claves para usarlo correctamente y comprobar su efecto por ti misma. Qué zonas hay que iluminar, cuáles son los mejores, cuándo aplicarlo, cómo matizarlo…, las dudas son muchas cuando no somos profesionales del maquillaje. Entonces, ¡vamos aclarándolas!

• Es fácil de aplicar. Claro que sí, siempre y cuando sepas cuál es la forma correcta de hacerlo; de lo contrario puede transformarse en un archienemigo. Lo más importante: menos es más, pues aunque se ve increíble, si usas demasiado la piel se ve excesivamente “bling bling”, y no es ese el efecto que buscamos.

• Zonas clave. Hay cinco áreas básicas en las que aplicarlo (y no una, como quizás pensabas). Estamos acostumbradas a verlo o usarlo sólo en la parte alta de los pómulos, y sin embargo hay otras zonas en el rostro que se benefician mucho más de los efectos luminosos de este producto. ¿Cuáles? El hueso y la punta de la nariz, el arco de Cupido, el mentón y la zona del arco de la ceja agradecen la luz del iluminador. También puedes aplicarlo en el lagrimal con ligeros toques del dedo anular. ¿Para qué? Para aportar luminosidad y agrandar el ojo.

• Diferentes texturas. Los más comunes son en polvo, se aplican con una brocha de sombras después del polvo traslúcido. En crema se recomienda usar después de la base, para que se integre bien con tu piel y se selle con el polvo. Y los highlighters en lápiz son ideales para aplicar en los lagrimales.

• Trío de luces. Los iluminadores en trío perfeccionan el rostro cubriendo las diferentes tonalidades y pequeñas imperfecciones. Generalmente traen blanco, malva y rosa, y crean instantáneamente una tez fresca, luminosa y resplandeciente.

• Más allá del rostro. Si eres adicta a la web, seguro has visto este truco ideal para los escotes. Aplícalo en la zona de la clavícula y puntos superiores del hombro para brillar más allá del rostro.

• Aceites glow. Puedes crear el efecto iluminador en tu rostro con tu aceite de belleza. Echa unas gotas en los dedos y mediante ligeros toques, aplícalo en las mismas zonas en las que aplicarías iluminador, una vez terminado el maquillaje.

• Tocada por el sol. Para lograr un look “sun”, aplícalo justo después de los polvos bronceadores, en forma de C cerrada en dirección a cada ojo, desde la sien hasta la parte alta del pómulo.

• ¿Cuándo? Es un makeup AM-PM. De día sólo necesitas una buena base, iluminador y máscara de pestañas para verte resplandeciente. En las noches agrega el resto de tu maquillaje para un efecto más glam.

DE OTRO MUNDO

Dejamos para el final un producto que se merece una categoría totalmente aparte, que es la locura en Internet y el objeto de deseo de todas las blogueras e it girls. Nos referimos al iluminador holográfico. ¿Por qué todo el mundo lo quiere? Es muy sencillo. A pesar de que este producto iridiscente pareciera ser de otro planeta cuando lo ves en su empaque, se ve increíble sobre la piel. Lo mejor es que nos favorece a todas, sin importar tu tono de piel o si es cálida o fría.

El pionero fue el Skin Fetish 003, de Pat McGrath; luego llegó el Holographic Stick, de Milk Makeup, y así cada vez más marcas han sacado su versión debido a su popularidad y demanda. Otros que puedes conseguir si viajas al extranjero son:

Heaven’s Hue Highlighter en Transcendence, de Stila: De textura esponjosa y ligera, casi no se siente. Sus partículas difusoras de luz hacen que el rostro se vea iluminado como “desde dentro”.

Alchemist Holographic Palette, de Kat Von D: Inspirado en la alquimia, el arte de convertir todo en algo precioso, esta paleta fue creada para transformar mágicamente el makeup. La recomendación es aplicarlo sobre otras sombras y labiales, o bien como iluminador sobre las mejillas, ojos, nariz, labios, clavículas, arco de Cupido o donde se desee una iridiscencia extrema.

1.- Eucerin, aceite facial, $28.990. 2.- Maybelline New York, Master Prime, primer+iluminador, $3.990. 3.- L´Oréal Paris, highlight True Match, $8.990. 4.- YSL, The Glow Shot, $24.990. 5.- Nars, $24.990. 6.- the balm, MaryLou Manizer, $14.990. 7.- N°7, Airbrush Away, $14.990. 8.- soap&glory, Hocus Focus, $9.990. 9.- benefit, Girls Meets Pearl, $24.490. 10.- PETRIZZIO, $3.490. 11.- urban decay, Naked Iluminated, $22.990. 12.- inglot, Sparklin Dust, $12.990. 13.- Lancôme, Teint Miracle, $23.990. 14.- lush, Feeling Younger, $14.950.