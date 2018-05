La nueva polémica de Kanye West: el rapero dice que 400 años de esclavitud ha sido "una elección"

El rapero estadounidense Kanye West ha dicho que la esclavitud de los afroamericanos que tuvo lugar durante siglos "pudo haber sido una elección".

En una entrevista con la web de entretenimiento TMZ, la estrella del rap dijo: "Uno escucha decir que la esclavitud duró 400 años. ¿400 años? Parece una opción".

"Estamos en una prisión mental. Me gusta la palabra 'prisión' porque 'esclavos' está demasiado ligada a los negros".

Los negros fueron traídos por la fuerza de África a Estados Unidos durante los siglos XVII, XVIII y XIX y vendidos como esclavos.

"Ausencia de pensamiento"

West también dijo a los periodistas de TMZ que "ahora mismo estamos eligiendo ser esclavizados", lo que provocó una airada respuesta por parte de uno de los miembros negros de la compañía, el reportero Van Lathan.

Lathan dijo que los comentarios del rapero parecían estar hechos con "la ausencia de pensamiento".

"Tienes derecho a creer lo que quieras, pero hay hechos y consecuencias reales a todo lo que acabas de decir", dijo a West.

"Tenemos que lidiar con la marginación que viene de los 400 años de esclavitud que tú has dicho que para nuestra gente fue una opción", dijo Lathan, y agregó: "Estoy horrorizado, y hermano, estoy increíblemente herido porque te has convertido en algo que para mi no es real".

West es uno de los raperos más conocidos del planeta.

En su entrevista con TMZ, el artista, de 40 años y casado con la modelo y celebridad Kim Kardashian, también reiteró su apoyo a Donald Trump y dijo que el presidente "es una de las personas favoritas de los raperos".

Polémica en las redes

Sus comentarios han causado una gran polémica en las redes sociales. Varios usuarios de Twitter han sugerido que el rapero "debería revisar los libros de historia".

West también se ha lanzado a las redes para decir que sus comentarios han sido "malinterpretados"."Si mencioné los 400 años de esclavitud fue porque no podemos estar mentalmente encarcelados otros 400 años", dijo en Twitter.

Ofendido por Obama

La controversia llega apenas días después del lanzamiento de su nuevo single, en el que el rapero defiende su apoyo a Trump. Según West el presidente "está luchando por la gente".

La canción, titulada "Ye vs The People", ha causado revuelo entre los raperos. Algunos, como Snoop Dogg, aparentemente se han sentido ofendidos por su contenido.

Kanye West se reunió con Donald Trump en la Trump Tower en diciembre de 2016. - Getty Images

En una entrevista de radio que ha salido esta semana, West también ha admitido seguir dolido por el comentario de Barack Obama en los MTV Video Music Awards de 2009.

El entonces presidente demócrata lo trató de "bruto" por interrumpir la ceremonia cuando Taylor Swift iba a ser premiada para reclamar que se diese el premio a Beyoncé.

Obama nunca le llamó para pedirle disculpas, lamentó el rapero.

