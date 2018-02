Por qué en Reino Unido y en otros 55 países de todo el mundo conducen por el lado izquierdo

"Esta es una pregunta que siempre surge", dice Gareth Edmunds, un hombre de 59 años que vive en Bristol y que aloja estudiantes de diversas partes del mundo que llegan a estudiar a Reino Unido.

"Cuando salgo a pasear con ellos veo que se asustan cuando ven que se acerca otro auto por nuestra derecha. Piensan que nos vamos a estrellar".

Lo cierto es que no ocurre solo allí: pasa en otros 75 países y territorios (unas 55 naciones reconocidas como tal ante la ONU y en otros 20 territorios de ultramar o dependencias de dichas naciones), según la investigación Ways of the World: A History of the World's Roads and the Vehicles that Used Them.

La mayoría son antiguas colonias británicas que adoptaron en su momento el mismo hábito. Otros, en cambio, no pertenecían a Reino Unido pero también asumieron la costumbre dada su proximidad geográfica a colonias británicas.

En total, estos 75 países y territorios reúnen casi dos tercios de la población mundial.

Al comienzo del siglo XX muchas de las antiguas colonias, luego de independizarse, prefirieron adoptar la derecha. Pero en otros aún se sigue conduciendo igual.

En América, la mayoría de estos países son islas del Caribe de habla inglesa:Jamaica, Bahamas, Barbados, Trinidad y Tobago o Antigua y Barbuda son algunos de ellos. Pero en Sudamérica, Guyana y Surinam también conservan este hábito.

En el resto de continentes, algunos países y territorios que siguen manejando por la izquierda son India, Japón, Tailandia o Hong Kong en Asia; Australia y Nueva Zelanda en Oceanía; Kenia, Sudáfrica o Mozambique en África; e Irlanda, Chipre o Malta en Europa; entre otros.

Lo cierto es que un estudio de la Universidad de Frankfurt calculó que la cuarta parte de los caminos de todo el mundo están hechos para ser transitados por la izquierda.

Pero, ¿de dónde viene entonces esta antigua tradición?

Los orígenes

"Mi teoría es que tiene que ver con los tiempos en los que si te cruzabas a un extraño en el camino te pasabas a hacia la izquierda para que el brazo en el que llevabas el arma quedara de su lado", sostiene Edmunds.

Su teoría la comparte Stephen Laing, curador del Museo Británico del Automotor, en Warwickshire. Laing dice que este hábito data de los tiempos de la antigua Roma.

"La mayoría de las personas son diestras, montan los caballos con la mano izquierda así que necesitan mantener la derecha libre para combatir", explica Laing.

"Los ejércitos romanos marchaban por la calzada izquierda y esta es la convención que permaneció".

Con el aumento del tráfico, los caballos y carruajes se mantuvieron del lado izquierdo. Cuando aparecieron los carros eran como carruajes sin caballos, así que también circulaban del lado izquierdo.

Giles Chapman, quien escribe sobre automóviles, dice que el Acta de Vías Británicas de 1835 estableció por ley que en este país y sus colonias se condujera del lado izquierdo.

"La norma fue exportada, por ejemplo, a Japón, donde ingenieros británicos planearon sus vías férreas para que fueran conducidas por la izquierda, lo que llevó a que se estableciera una regla similar para los vehículos que transitaban por carreteras.

¿Por qué otros países conducen por la derecha?

Hacia finales de 1700 la mayoría del resto del mundo también manejaba del lado izquierdo.

Tradicionalmente las personas pudientes manejaban sus carruajes del lado izquierdo, pero con la llegada de la Revolución Francesa muchos de ellos quisieron mezclarse con las clases más bajas, así que comenzaron a conducir por el centro o del lado derecho.

Muchos países en Europa siguieron el ejemplo de Francia.

En Estados Unidos tenían la tradición de tener caballos y carruajes más grandes.

A finales de los años 1700, los vagones halados por caballos acomodados en pares se volvieron muy populares, explica Fraser McAlpine en un artículo de BBC América.

El conductor se sentaba detrás del caballo que estaba atrás en la izquierda para azotar a los demás con su mano derecha, con lo cual había que sobrepasar por el lado izquierdo, lo que significa manejar del lado derecho.

¿Cuánto le costaría al Reino Unido pasarse a conducir por la derecha?

El gobierno de ese país evaluó esa posibilidad en 1969, dos años después de que Suecia se pasara a conducir por la derecha.

La idea fue rechazada por razones de costo y seguridad.

En 1969 el costo de hacer ese cambio fue calculado por el gobierno en 264 millones de libras esterlinas (US$365 millones).

Eso equivale hoy a 4.000 millones de libras esterlinas (US$5.500 millones).

Pero dados los grandes avances en infraestructura desde 1969, este sería un estimado extremadamente conservador.

Stephen Laing, del Museo Británico del Automotor, dice que no se imagina a los británicos cambiando de lado.

"Creo que estamos establecidos fijamente en nuestras maneras", dice. "La infraestructura está construida en torno a conducir por la izquierda. No puedo ver que eso cambie en el futuro".

El Departamento de Transporte dijo: "No tenemos una política respecto a esto porque es algo en lo no estamos interesados en este momento".

¿Por qué, entonces, los británicos caminan por la derecha?

El código para peatones de Reino Unido dicta que donde haya una vía, "evite estar al lado de la acera de espaldas al tráfico".

Ya que los británicos conducen por la izquierda, obedecer esta regla significa caminar por la derecha.

El código dice: "si no hay una acera, manténgase del lado derecho del camino de manera que pueda ver el tráfico que viene".

