¿Cuándo el coqueteo se convierte en acoso sexual?

Una declaración de atracción sexual. Una mano que reposa sobre una rodilla. Un mensaje de texto coqueto.

Si viene de la persona correcta en el momento adecuado, puede hacerte sentir muy bien.

Pero de una persona equivocada y en un momento no apropiado, un mensaje de flirteo descoloca y una caricia no deseada puede causar incomodidad, ofender o avergonzar.

Las crecientes acusaciones de acoso sexual y hasta violación contra el reconocido productor de Hollywood Harvey Weinstein impulsaron un debate mundial en el que han participado miles de mujeres.

Bajo la etiqueta #metoo (yo también), han hablado en redes sociales sobre las situaciones en las que se han sentido víctimas de acoso sexual.

Harvey Weinstein ostentaba gran poder y era capaz de impulsar o acabar con la carrera de sus supuestas víctimas, pero el acoso puede ser igual de dañino por fuera del ambiente de trabajo.

En un debate global, la pregunta sobre cuáles son las fronteras del acoso sexual no tiene una respuesta del todo clara.

Aunque el concepto de acoso sexual laboral está establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), darle significado en otros ámbitos de la vida es complejo, según advierten los expertos.

Y esa línea entre el coqueteo y el acoso puede llegar a ser delgada y a menudo borrosa.

Si estás atraído e interesado en alguien, tienes que coquetear, le dijo a la BBC el experto en relaciones personales James Preece.

Pero se trata de hacerlo en el ambiente apropiado y no cuando las personas menos lo esperan, señaló.

Preece les aconseja a sus clientes, hombres y mujeres entre los 23 y los 72 años, que flirteen de una manera juguetona pero no sexual.

En una situación ideal, la persona que no consiente el coqueteo que recibe debería manifestarlo y la otra tendría que parar en sus intenciones, señala a BBC Mundo la socióloga chilena María José Guerrero, quien preside el Observatorio Contra el Acoso Callejero en Chile (OCAC).

"La respuesta puede ser verbal, pero también puede darse en un plano físico, como cuando alguien rechaza un beso", dice.

El problema empieza, según los expertos, cuando el mensaje es ignorado.

"El acoso se da cuando el hombre o la mujer no atiende a los mensajes claros de que sus comentarios o comportamientos no son deseados, ni bienvenidos e incluso son insultantes", le dice a BBC Mundo la socióloga Catherine Hakim, quien investiga sobre la mujer en el Instituto para el Estudio de la Sociedad Civil (Civitas) en Inglaterra. El acoso se da cuando el hombre o la mujer no atiende a los mensajes claros de que sus comentarios o comportamientos no son deseados, ni bienvenidos e incluso son insultantes". Catherine Hakim, socióloga y autora