La llamativa reacción de Cristiano Ronaldo tras recibir un golpe en la cara

La superestrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, rompió su sequía de goles en su actuación de este domingo. Pero no fue su anotación lo que hizo los titulares.

Tras sufrir una lesión, pidió prestado el teléfono móvil de un doctor para revisar con la cámara la herida sufrida en su cara.

Mientras los comentaristas se reían, declarando que ahora lo habían "visto todo", Ronaldo sacudió la cabeza con desagrado.

"Ronaldo llevó su obsesión con su imagen a nuevas alturas", escribió la agencia Reuters después del partido.

"El momento más Ronaldo de la historia, simplemente increíble", publicó el sitio deportivo Benchwarmers.

"Ronaldo mirándose en el espejo incluso mientras está en el campo" de juego, según un comentarista en el informe de BBC Sport.

A pesar de la burla desenfrenada en las redes sociales, la lesión de Ronaldo, causada por un golpe en la cabeza de Fabio Schar del Deportivo de la Coruña, fue considerada tan grave que no pudo continuar.

"Cuando tu equipo gana por 7 a 1 pero tus selfies se arruinaron", dice un tuit.

Ronaldo took a kick to the head and asked the physio for his phone to see how bad it was. He is absolutely raging too after assessing the damage. pic.twitter.com/CMRMbFl8MM

— Robbie Dunne (@robbiejdunne) January 21, 2018