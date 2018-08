3 señales de que conociste a una gran persona pero no es la adecuada para ti

El tiempo dice muchas cosas y a veces podemos calcular mal los minutos que transcurren en el día. Terminamos eligiendo caminos que cambian por completo lo que esperábamos e ignoramos señales de lo que nos advertía el destino.

Encontrar a la persona adecuada es el punto en común de muchos, pero ¿qué sucede cuando encuentras a la persona adecuada en el momento equivocado? Puedo asegurarte de que a todos nos ha pasado sólo que a veces lo tomamos como que "así es como deben ser las cosas".

Muchas personas tienen una idea de cómo será su vida cuando estén listos para establecerse, ya sea que esté logrando un nivel específico de éxito en su carrera o que "tenga tantos años". En mi opinión, encontrar a alguien con quien tengas química y una conexión real es un desafío, pero aunque sientas que esa persona ya está a tu lado, el tiempo puede jugar trucos sucios y hacer que nada de lo que sueñas pase. No es que no sea para ti, simplemente el momento no es el adecuado.

Estos puntos te ayudarán a entenderlo mejor.

Química

¿Alguna vez has sentido atracción hacia alguien que sabes que no es para ti? Se debe a una razón: química. Esa fuerza intangible que hace brillar el aire que te rodea y que endulza tu esencia. Tener química con alguien es muy diferente de tener una relación por compatibilidad a largo plazo. De hecho, puedes tener una gran química con alguien que no es adecuado para ti por una docena de razones diferentes. Puede que esa persona esté en una relación con alguien más o que tenga planes para vivir lejos. Sin embargo, hay una fuerza invisible que hace que siempre se junten y que saquen chispas aunque no rocen si quiera sus manos.

El reloj

El tiempo lo es todo y cuando las personas, especialmente los hombres, deciden que están listos para establecerse, lo hacen. "Es cuestión de tiempo" dicen, ¿pero qué tanto tiempo debe pasar para concretar lo que queremos? Esto podría suceder después de una o dos décadas de citas, o en los primeros meses de citas. Por lo general, tiene que ver con la edad que crees que quieres tener antes de casarte o cuánto dinero quieres ganar. Entonces, aunque tengas química y compatibilidad con alguien, si no están donde creen que deberían estar, el momento no será el adecuado. A veces es solo un cambio mental estar "listo".

Biología

Esto puede jugar un gran factor en por qué una gran persona no es adecuada para ti en este momento. Las mujeres que quieren niños a menudo usan su reloj biológico para tener en cuenta el momento oportuno. Pueden sentir que tienen tiempo en sus relojes cuando tienen poco más de veinte años, pero más tarde, pueden sentir que es hora de asociarse y crear un familia. Quizás descubras que tu persona perfecta quiere una familia ya, pero tú ni siquiera estás pensando en gastar tu sueldo en nadie más que en ti misma. De cualquier manera, sepa que no necesita formar parte de una relación para formar una familia; si así lo desea, puede hacerlo por tu cuenta.

Te recomendamos en video