Señales que demuestran que tu pareja ya no te ama

Al comienzo de una relación de pareja, las expectativas son inevitables, así como el temor de que no perdure en el tiempo. Es doloroso estar enamorada y tener la sensación de que ese sentimiento que los unió, ya no existe entre ustedes. Es cruel enfrentar esa realidad, pero más lo es seguir viviendo en una mentira.

Cuando alguien te gusta se nota, pero si no sientes nada, se nota más aún. Antes, debes asegurarte que esa sospecha no sea por causa de celos o inseguridad de tu parte. Pero, igual hay ciertas conductas que te pueden ayudar a descifrar si tu hombre ya no siente nada por ti, a continuación te decimos alguna de ellas:

Te cuestiona constantemente.

Si busca hasta el más mínimo detalle para reclamarte, criticando cosas que antes le gustaban, probablemente no te vea con los mismos ojos.

Pasa poco tiempo contigo.

Estar con quien amas es el deseo de todo enamorado. Si notas que tu chico pinta una línea entre tú y el, probablemente te esté enviando un mensaje de que quiere estar solo.

Solo te busca para tener sexo.

Cuando ya no hay una conexión emocional, y la relación se vuelve “mecánica”, quizá sea que tu chico ya no siente la misma emoción que antes.

Te compara.

Puede ser con una ex o con una amiga, si comienza a pedirte que te comportes como ella, entonces hay algo raro. Usualmente los hombres realizan las comparaciones para expresar su atracción hacia esa persona.

Te maltrata.

El amor es respeto. Si tu novio o esposo te golpea, te insulta o te ofende verbalmente, es demostración de que algo se perdió en la relación. No debes tolerar este tipo de abusos, es un mensaje claro de que debes inmediatamente ponerle fin a todo.

Hay miles de factores que pueden influir en una relación para que la misma se agote. De igual manera, hay muchas razones por las que los hombres demuestran el desgano y el desamor, estas solo son algunas. Analiza siempre en conjunto lo que está sucediendo y si efectivamente ya no te quiere, amate tú y aléjate.

