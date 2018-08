Los alimentos y bebidas que deberías evitar antes de tener sexo

Así como hay alimentos que son conocidos como “afrodisiacos” y que pueden incrementar tu libido, hay otros que producen el efecto contrario, causando sensaciones extrañas en un momento que debe ser completa y absolutamente placentero.

Si no quieres estropear un momento íntimo, acá te presentamos 5 alimentos que debes evitar antes de tener relaciones:

Frijoles.

Son deliciosos y te ayudan a recargar de energía, pero usualmente tienden a producir una sensación de pesadez, que puede ser incomoda durante el acto sexual.

El alcohol.

Si bien en pocas cantidades puede ayudarte a estar más desinhibida, en grandes cantidades puede tener un efecto indeseado, causándote somnolencia y privándote de tener un buen desempeño, afectando el disfrute. Imagínate, no recordar al día siguiente lo que se supone, fue una ocasión especial.

Brócoli.

Delicioso y muy saludable, no puede faltar en cualquier dieta femenina por sus aportes ricos en nutrientes. Pero, comerlo antes de un encuentro con tu pareja, no es recomendable. No es fácil de digerir, pudiendo ocasionar la emisión de gases y flatulencias.

Ajo, cebolla o algún otro tipo de condimentos.

Los besos son la parte inicial del sexo, donde el placer va incrementándose antes del llegar al coito. Le dan un gusto exquisito a la carne, pero dejan un aliento desagradable.

Frituras.

Son enemigos del deseo, producen grasas hidrogenadas, afectándote negativamente.

No debes excluirlos completamente de tu dieta, solo evitarlos antes de encontrarte con tu galán.