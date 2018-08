3 hábitos saludables de comunicación que cada pareja debe tener si quieren que el amor dure

No es ningún secreto que ser capaz de conversar productivamente en pareja es una parte importante de cualquier relación exitosa a largo plazo. Puede haber mucho amor y una gran conexión sexual entre ambos, pero si falta comunicación, entonces es probable que mantener una relación sana sea más difícil.

Antes de que las cosas entre tú y tu pareja se vuelvan complicadas, establezcan hábitos de comunicación saludables que les ayude a conectarse más allá de lo físico y emociones superficiales.

Esperar a que ocurra un conflicto para descubrir cómo se comunica tu pareja no es la mejor idea al contrario, si tienen una buena comunicación, sabrá que existe un plan "b" para calmar las cosas. La prioridad de ambos debe ser la conexión.

HAGAN TIEMPO PARA LA COMUNICACIÓN.

Regla básica. La vida diaria es muy ajetreada pero siempre deben de encontrar un momento para hablar. Aprender a comunicarse lleva tiempo pero ambos tienen que poner de su parte. Programen tiempo para conversaciones importantes, ya sea sobre dinero, grandes decisiones, niños e incluso sexo. Dedicar tiempo y energía conscientemente a estas conversaciones previene malentendidos y peleas absurdas sobre cosas que tienen soluciones más sencillas.

ELIJAN PUNTOS EN COMÚN PARA LLEGAR A UN ACUERDO EN VEZ DE DEMOSTRAR QUE EL OTRO NO ESTÁ BIEN

Con frecuencia, creemos que la comunicación se trata de dejar que nuestra pareja sepa lo que pensamos y necesitamos pero también tenemos que escuchar y ser escuchados. Aprender a poner la relación primero creando un espacio seguro para que cada persona hable y sea escuchada. Eso no quiere decir que expresar tu opinión o dejar que tu pareja sepa cómo te sientes no sea importante, pero debe haber un equilibrio. Especialmente le ayudará a encontrar puntos en común en aquello en lo que no coinciden y así llegar a un balance. De lo contrario sólo habrá discusiones para demostrar quién de los dos tiene la razón.

TÓMENSE TIEMPO PARA "DISEÑAR" SU PLAN DE COMUNICACIÓN

Esto comienza con la conciencia personal sobre sus propias necesidades individuales y preguntando por ellas. Todos somos diferentes, por lo que solo tiene sentido que todos tengamos diferentes formas de comunicarnos. Pero si puedes comenzar a comunicarte de una manera que funcione bien para los dos, entonces las posibilidades de tener desconexiones que conducen a un conflicto disminuyen.Tener un plan de comunicación puede ayudarles a sentirse más cerca el uno del otro antes de que puedan hablar sobre un tema importante. Empiecen por cosas sencilla, como explicarle al otro que no le gusta dormir con la luz encendida o que le estresa el ruido de la televisión por las mañanas. Una vez que ambos se familiaricen con los estilos de comunicación del otro, puede ser mucho más fácil asegurarse de que las conversaciones productivas sucedan.

Si bien esto puede parecer complicado, no debes olvidar la importancia de establecer una comunicación sólida, antes de que las cosas se calienten. De esta forma, ambos pueden entrar en conversaciones difíciles, preparados con las herramientas necesarias para resolver el problema.

