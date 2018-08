¿Tu crush te empezó a seguir en redes sociales? ¡Conquístalo con tres simples pasos!

Cuando tu crush te empieza a seguir en redes sociales, todos sentimos esas mariposas en el estomago que nos dicen que estamos cada vez más cerca, pero para poder conquistarlo, debemos seguir algunos pasos antes de dar la estocada final.

Primero, recuerda que si él nos siguió primero, tenemos su atención ganada, así que actúa normal y no interactúes en sus publicaciones de inmediato y tampoco lo sigas de vuelta de inmediato, ojo, no te hagas de rogar, pero tampoco que se note el desespero, hazlo todo con pausa y calmada.

Lo segundo que debes hacer, después de devolverle el follow, es averiguar sus gustos, conocer un poco de lo que publica, a quien sigue, a quien le comenta, si detectas algo relacionado a algún arte o deportes, y tú eres afín a eso, haz algún tipo de publicación donde dejes claro que algo que a él le gusta, también te gusta a ti, pero recuerda no ser tan obvia, busca algo que genuinamente le guste a los dos.

El tercer paso es regalarle algo de interacción, un like, comentar y en el mejor de los casos escribirle por privado, no sientas miedo ni pena, atrévete, recuerda que no te vas a casar con él, solo vas a conocerlo, todo depende de como te vaya, luego de conocerlo decide si avanzar o no.