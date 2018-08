¿Se deben cumplir todas las fantasías sexuales de tu pareja?

Las fantasías sexuales son deseos conscientes o inconscientes que tiene cualquier persona, y cumplirlas es un deseo recurrente, que se expresa en la exigencia a la pareja para llevarlas a cabo. Pero, ¿se deben llevar ejecutar todas estas ideas?

En la medida de que te sientas cómoda, puedes ir cediendo en el sexo, explorando, conociendo y disfrutando nuevas prácticas. Lo importante es que no te sientas obligada, recuerda que la primera regla de salud mental y sexual, es no hacer nada por obligación.

Cuando tu pareja te plantee llevar a la realidad una fantasía, no te sientas ofendida, es parte de la naturaleza humana explorar los límites de la sexualidad. Evalúen la posibilidad de compartirla y si no representa peligro para ustedes o para un tercero, pueden hacerlo sin problema alguno. Por el contrario, si representa un riesgo innecesario, no estás en la obligación de ceder ante nada, el sexo debe ser siempre seguro.

Traten de llegar a un acuerdo, es requisito indispensable la reciprocidad, así como tú debes satisfacerlo a él, también debe hacerlo contigo.

Si su fantasía va más allá de lo tradicional, y te propone invitar a un tercero (a) a la relación sexual, considera que lo puede impulsar a buscar este tipo de dinámicas. Recuerda no te sobresaltes, la comunicación es la base de la relación, y por lo tanto, el éxito de la misma depende de ella.

