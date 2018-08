¿Qué hacer si tu ex comparte una foto con su nueva pareja en redes sociales?

Cuando un ex comparte alguna foto o estado con su nueva pareja siempre habrá cierto factor sorpresa, así hayamos cerrado la relación en buenos términos, pues siempre quedará esa sensación de que alguien más está con alguien que era nuestro complemento, una sensación como de robo o hurto emocional, pero antes de que eso pase podemos aplicar algunas tácticas para no ser víctimas de esa desagradable sensación que no hace sentir más débiles.

Lo primero que debemos hacer es dejar de seguir a nuestro ex, aunque muchos piensen que es algo inmaduro, en realidad es lo más sano, bien dicen por ahí que "corazón que no ve, corazón que no siente", si no lo seguimos, si no tenemos acceso a él, nuestra mente y corazón se irán acostumbrando, así que poco a poco nos haremos a la idea hasta que finalmente la costumbre nos termine sacando los sentimientos del corazón.

Siempre habrá quien te llegue con la noticia o comentario, así que debes estar preparada para lidiar con eso. Lo mejor que puedes hacer es ignorar esta situación, pues sería darte mala vida por algo que ya paso, disfruta tu soltería y poco a poco vuelve a estar disponible, no te presiones y vive cada etapa de manera positiva y con ánimo. No hagas nada que tenga una connotación negativa.