¿Llegó el fin de semana y quieres escribirle a tu ex? ¡Lee estos tips para no hacerlo!

Cuando la idea de escribirle a tu ex se te cruza por la cabeza, debes estar clara de que es una de las peores ideas que puedes tener y te daremos las razones necesarias para que descartes eso por completo. Lo primero que debes tener claro, es que cuando una relación termina, debemos asumir esa decisión, ser firmes y tener poder de decisión, ya que si flaqueamos, estaremos enviando el mensaje equivocado y perderíamos el respeto que puedan tenernos.

Antes de escribirle a tu ex, recuerda el motivo por el que rompieron, analiza ese motivo y pon siempre tu seguridad, bienestar y tranquilidad de primeros en tu mente, no es justo sacrificar esos aspectos de tu vida por idealizar una relación que te hace daño. A veces pensamos que las personas nos lastiman sin querer y lo cierto es que el que te quiere no te lastima, aunque nadie sea perfecto, la honestidad siempre debe ir por delante.

Antes de escribirle a tu ex, asegúrate de estar serena, calmada y con el poder de determinación, para hacerlo sin una doble intención que te ponga en una situación comprometedora. Si el acercamiento va a generar conflicto, descartalo por completo y sigue adelante.