La razón por la que no es conveniente publicar tu relación en redes sociales

Si eres de las personas que comparte sus relaciones en redes sociales, estás cometiendo un grave error. Las redes sociales se han convertido en una plataforma que ya no está avocada a la vida personal de las personas sino que hoy en día son como una especie de curriculum, donde ahora todos demuestran sus habilidades. Es por eso que publicar nuestras relaciones amorosas podría ser un grave error. Primero, debemos estar conscientes de que las relaciones son algo privado que debemos manejar entre las personas involucradas, si bien compartir nuestro ánimo y sentimientos, está bien, hacer púbica cada vez que tenemos una pareja, convertirá nuestro Instagram en un álbum de ex novios.

El peor error sería borrarlo todo, pues confirmas que tu estabilidad emocional depende de publicar o no, entonces es preferible ahorrarnos este trabajo y dejar las redes para nuestro plano laboral. Un aspecto negativo de mostrar nuestras relaciones cuando no son serias, es que abrimos una puerta al debate donde nuestra comunidad está en potestad de opinar o no sobre lo que vivimos y eso no siempre es algo que todos queremos escuchar.

Piensa siempre antes de compartir tus relaciones y recuerda que siempre es mejor guardarnos algunas cosas para nosotros, no todo tiene que estar en redes sociales, a veces la podemos pasar tan bien que no vamos necesitar subirlo a Instagram, seamos más felices en el plano real que en el 2.0.