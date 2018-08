¿Qué hacer si el chico que te gusta es gay?

Hoy en día, hablar de las preferencias sexuales de una persona es muy más relajado que en décadas anteriores, que un hombre sea gay o que una mujer se defina como lesbiana, es perfectamente normal y todos deberíamos luchar por un mundo más inclusivo, practicar aquello de respetar para que nos respeten. Pero pueden suceder casos donde una chica se enamore de un chico que termina siendo gay solo que aún no lo ha asumido, y allí podríamos vivir un conflicto existencial muy duro.

Ante la presencia de la duda o si ya tienes pruebas y te sientes engañada, primero debes tener claro algo, afortunadamente tú sabes lo que te gusta y quieres en la vida, pero no todas las personas están en tu mismo nivel, cada persona vive un proceso interno diferente y no todos lo hacen a la misma velocidad. Es por eso que debemos comprender que el tema de la identidad sexual es muy delicado, no todos saben como manejarlo.

Aunque sea doloroso y ya nos hayamos proyectado con una persona que no tiene nuestra misma inclinación sexual, lo más sano es perdonar, entender y dejar ir, lo más importante siempre es la honestidad y eso debemos agradecerlo, recuerda que de todas las relaciones y escenarios se aprende, a veces nos suceden las cosas para que seamos un poco más tolerables.