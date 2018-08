Cuáles son las diferencias entre los hombres y las mujeres infieles

Cuando hablamos de infidelidad es necesario señalar que no es algo exclusivo de los hombres, las mujeres también engañan a sus parejas, por ello Victor Hermosillo, Director de Comunicación de Ashley Madison LATAM, contestó algunas de nuestras preguntas respecto a este tema.

¿Cuáles son las diferencias entre los hombres y las mujeres a la hora de decidir buscar otra pareja?

En el caso de los infieles hay algunas diferencias. Las mujeres son más desinhibidas a la hora de atacar, ellas toman la iniciativa. Son más inteligentes para ligar en la red, más discretas y suelen ser más eficaces para encontrar lo que buscan. Los hombres son más instintivos, buscan de manera menos minuciosa y no lo hacen con las medidas más efectivas hablando de privacidad.

¿Cuál es el principal motivo que lleva los usuarios de Ashley Madison a ser infieles?

De acuerdo con Victor Hermosillo, hay dos motivos primordiales, el primera es "la mala decisión a la hora de elegir a su pareja, no siempre se elige correctamente y en muchas ocasiones la gente acaba casada con la persona que fue su pareja de años sin haber tenido la oportunidad de conocer a más personas y esto hace que a la larga se encuentren comprometidos con alguien que no es la persona más adecuada o con quien van a compartir su sexualidad de manera plena".

El segundo motivo es que las parejas suelen caer en lo cotidiano, no experimentan nuevos caminos para seducir a su pareja, no hay comunicación en lo referente a los temas sexuales. Eso hace que las personas prefieran explorar con otras personas.

De acuerdo con el especialista, la mayoría de las personas busca sexo y desinhibirse, tener aventuras distintas a lo que viven a diario y en la mayoría de los casos de índole sexual. Al menos esto es lo que sucede en Ashley Madison, buscan tener actividad sexual de manera rápida, sin compromisos y con un alto nivel de privacidad.

¿Cómo se transforma un@ infiel?

L@s amantes son más desinhibidos, prueban cosas que jamás les propondrían a sus parejas formales., son más seductores y puede que sean más simpáticos incluso, es un tema de seducción, cuando conocieron a sus parejas querían conquistar su corazón, sus sentimientos, a sus amantes quieren conquistarlas en la cama. No olvidemos que las personas infieles no buscan divorciarse, buscan solo que suceda lo que no sucede en casa.

¿De qué forma Ashley Maddison ha logrado que las mujeres se hagan responsables de su sexualidad?

Creo que contribuimos de manera importante a este tema con información sobre lo que nos responden nuestros usuarios en los sondeos que realizamos, la información es el arma más eficaz para combatir asuntos como este. A la par debemos decir que las mujeres son las que toman la decisión y la iniciativa cuando se trata de ligar en la red, en México por ejemplo hay en proporción 1.59 mujeres conectadas y activas en Ashley Madison por cada usuario de género masculino, esto quiere decir que las mujeres son las que llevan la batuta en este tema y son las que más han investigado al respecto de cómo relacionarse dentro de la red y por consiguiente están más consientes y llevan a cabo sus encuentros de manera más responsable y privada.

Te recomendamos en video: