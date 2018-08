Esta es la forma correcta para llegar al orgasmo y no ser parte de ese 70% que jamás lo ha experimentado

No hay una fórmula exacta

Deja de creer todo lo que lees en Internet sobre el sexo; que si el punto A, el punto G, el punto no sé qué. Para empezar recuerda que llegar a un orgasmo vaginal es una de las cosas más difíciles del mundo. Solamente poquitito más del 3% de las mujeres lo ha conseguido.

Por lo tanto en lo que debes concentrarte es en el CLITORIS. Esta pequeña parte de tu cuerpo tiene concentradas las fibras del placer, y es muy fácil estimularlo.

Para eso debemos romper mitos

Muchos de ellos tienen que ver con las películas de Hollywood. Ponen a las mujeres gritando con el solo hecho de ser penetradas, casi nunca muestran más y lo hacen ver como lo más sencillo del mundo.

Esto, por supuesto, es falso. El cuerpo de la mujer es súper complicado y necesitas paciencia y sobre todo práctica para poder volverte un experto. Recuerda que tú como mujer JAMÁS debes resignarte con alguien que solamente busca su placer, termina y cree que ese es el momento en el que la relación sexual se acaba.

Esto no es normal, no está bien, y no debería pasar. Es una relación bilateral en donde ambos deben disfrutar de la misma manera. Si uno terminó antes, pues ni modo, tendrá que hacer tempo extra por el bienestar de su pareja. No hay nada más egoísta que solamente preocuparse por su placer.

Así que un hombre que te quiera hacer disfrutar un buen momento debe pasar por todos los pasos:

Juego previo.

Sexo oral

Y al final, penetración.

Ya lo demás no se puede enumerar ni dar una receta exacta. Todo es cuestión de práctica y mucha comunicación. También es importante que tú conozcas tu cuerpo y no hay forma más divertida de hacerlo que masturbándose. Aquí una guía para hacerlo bien.

