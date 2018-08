5 señales para asegurarse sí están realmente enamorados

El saber sí están o no enamorados puede resultar un poco difícil para algunos, pues el amor de pareja pasa por diferentes etapas físicas, emocionales y psicológicas, razón por lo cual se considera mucho más complejo de lo que la mayoría puede pensar. Claro está, que cada relación de pareja es completamente diferente y cada persona es distinta, de manera que el amor se presenta y se da de diversas maneras.

"La gente define el amor de manera diferente. Algunos piensan en el amor como un compañerismo pacífico y tranquilo, otros lo ven como una intensa experiencia fisiológica marcada por el anhelo y la pasión. Otros reconocen que un amor consumado, tiene intimidad y pasión, como también compromiso”, así lo explica la psicóloga social Theresa E DiDonato.

Según DiDonato, las relaciones que se caracterizan principalmente por este amor consumado, el sentimiento de ambos perdura con el pasar del tiempo, pues suelen compartir algunas características que toda persona enamorada posee y que a continuación tenemos para ti:

1- Sólo tienes ojos para esa persona

Cuando alguien está realmente enamorado, sólo tiene ojos para esa persona, por lo cual este es un importante elemento a considerar.

Estudios han demostrado que un indicador del escaso compromiso que existe en la pareja, es cuando una de las partes comienza a mirar hacía el lado y presta atención a otra persona, que podría ser considerada como una alternativa deseable.

2- Eres auténtico o auténtica con esa persona

Mostrarse verdadero, sin ataduras o prejuicio, frente aquella persona es una de las cosas que indican que vas por el camino correcto en el amor.

“Las parejas que priorizan conversaciones honestas y verdaderas sobre sí mismos, en lugar de engañar, tienden a estar más satisfechas y pueden tener el tipo de comunicación abierta que permiten una conexión más profunda”, asegura la especialista.

3- La atracción física

Para una persona enamorada, el sexo es más que sólo sexo. Es una demostración del afecto y del cariño que se expresan a través de la actividad sexual, y es justamente eso lo que impulsa resultados positivos evidentes en el cuerpo de ambos.

4- Están motivados para hacer la vida de ambos más fácil

La pasión es una parte importante de cualquier relación, pero la base de ella es sin duda la confianza y la preocupación por el otro. Ese amor compasivo beneficia a cada parte de la pareja pues demuestra que hay un interés genuino del uno por el otro, a diferencia de lujuria que es un placer corto plazo.

5- Toman riesgos

Hay cosas de las que no siempre es fácil hablar por temor a que no nos entiendan o se alejen, pero cuando hay amor duradero, esas cosas no importan.

Cuando se está enamorado, se toma el riesgo de hablar de sus secretos más íntimos sin miedo alguno.

