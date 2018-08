4 razones por las que no encuentras al amor de tu vida

Cuando estás soltera por mucho tiempo puedes experimentar un cúmulo de emociones al respecto. Mientras que para algunas no representa un verdadero problema, para otras puede ser una experiencia frustrante o deprimente. Personalmente considero la soltería como un momento de crecimiento y auto conciencia en donde a pesar de los momentos dolorosos y solitarios que pueda haber, todos te llevan a romper tus propias barreras y encontrar el camino.

Al mismo tiempo, la mayoría de las personas no hacen que sea un objetivo estar soltero para siempre. La mayoría de nosotros queremos encontrar el amor y una pareja con quien compartir la vida, pero equivocadamente tratamos de lograr lo que tanto queremos de las manera incorrecta.

Estar soltera no es una maldición y estar en una relación no es una panacea. Pero si no quieres seguir soltera y sientes que simplemente no puedes salir de ahí, quizá debas reconocer ciertos patrones que te alejan de encontrar el amor. No se trata de "defectos" físicos que te hacen menos atractiva que otras, sino de comportamientos que hacen que incluso los que amas se alejen de ti. Puede haber ciertos procesos de pensamiento que pueden estar impidiendo que obtengas lo que deseas.

No te avergüences ni te culpes sólo analiza aquellos puntos que están haciendo que no encuentres el camino al amor.

Estás demasiado necesitada

Suena terrible la frase "estar necesitada" pero no hay forma más rápida de repeler a un hombre que gritar que lo necesitas. Querer a un hombre no es lo mismo que necesitarlo La necesidad es un estado de ánimo en el que te sientes incompleta o tienes un vacío emocional y tratas de llenar este espacio con una relación o validación masculina. No te obsesiones con tener a alguien a tu lado. Estás completa contigo misma. Si no estuviste feliz antes de la relación, no estarás contento con ella. En lugar de compadecerte por ser soltera, trabaja en tu relación contigo misma.

Eres demasiado quisquillosa

La mayoría de las mujeres que suelen estar desesperadas por encontrar el amo e van de un extremo u otro y se disponen a aguantar prácticamente cualquier cosa con tal de tener a alguien. Por otro lado, se muestran demasiado quisquillosas y no están dispuestas a conformarse con alguien con esté al nivel de un príncipe de fantasía.

No está bien idealizar ni tampoco conformarse con poco. Hay que encontrar un justo balance y no cerrarse a solo ver los defectos. Mereces lo mejor, pero no lo encontrarás 'haciendo el feo' a todo. Es importante ser un poco flexible y darte cuenta de que no obtendrás todas las cosas que quieres, primero debes ver el panorama completo.

Haz una lista de las tres cualidades que necesita en un hombre. No pienses sólo en lo material o en los rasgos físicos que lo hagan atractivo. Concéntrate en aquello que te hará sentir bien y segura con esa persona.

Te obsesionas con aquellos que no te corresponden

Uno de los mayores obstáculos en tu camino y que te impide tener la relación que deseas es querer a los tipos que no te quieren. Suena rudo pero es real y a todas nos pasa. Y es que se vuelve adictivo idealizar a aquellos que no son para nosotras. Es un fenómeno omnipresente y una especie de maldición que provoca que no nos demos cuenta de quienes de verdad nos aman.

No has trabajado en ti mismo

La forma principal de atraer el amor es convertirte en la mejor versión de ti. No significa que tengas que moldearte a lo que "debe ser" sino que aprendas a conocerte y aceptarte.

Una relación exitosa se reduce a la persona adecuada en el momento correcto. Lo primero que es importante recordar cuando se trata de relaciones es que, en general, atraes a alguien similar a ti. Es decir, lo que eres o piensas que eres es lo que atraerás.

Si no te valoras a ti misma, irás por alguien que no te trata bien, y estarás bien con eso porque solo estás validando cómo te sientes acerca de ti.

Si no estás emocionalmente disponible, atraerás a un chico que emocionalmente no está disponible. Si tienes miedo de lastimarte o sientes que los hombres que quieres siempre te abandonan, es posible que subconscientemente estés levantando paredes para protegerte. Para atraer una relación real, primero debes asegurarte de que estás en el lugar correcto emocionalmente. Asegúrate de querer una relación por las razones correctas, no solo para llenar un vacío o hacer que se sienta mejor consigo mismo. También necesita desarrollar un sentido firme de quién es usted y aprender a ser feliz sin una relación.

