El dolor de ser ‘sólo amiga’ de alguien de quién estás enamorada en secreto

Los amigos no se miran el uno al otro como lo haces tú con ESE amigo, ni tampoco se hablan y se dicen "cariño" o "amor" de la manera en que lo haces con ÉL.

No, los amigos no se tocan así ni tampoco sienten ese cosquilleo cuando rozan sus manos. Ustedes sólo son amigos, pero es obvio que detrás de esa amistad hay historias y sentimientos que harían que cualquiera pensaran que son algo más. Pero su relación comienza y termina ahí, en amistad y nada más.

Hay momentos en los que piensas que tu amigo ya sabe lo que estás sintiendo, y que simplemente está fingiendo no notar nada para evitar conflictos y torpeza cuando los dos están cerca. Es incómodo y frustrante pero a todas nos ha pasado.

Es difícil amar a un amigo que no sabe lo que sientes; incluso aunque lo sospechara, sería igualmente doloroso si no pasa al siguiente nivel. Ambos son amigos y aunque quisieras que fuera algo más, algo en tu interior te dice que "no puede o no debe ser".

Es una forma dañina de amar, sobretodo porque lo ve todo el tiempo, sabes sus secretos y él los tuyos. Te habla de sus conquistas y sus amores frustrados y tú de los tuyos, pero siempre con el miedo de que eso lo vuelva más imposible.

Nunca puedes ser 'sólo amiga' de alguien que provoca emociones tan intensas que parecen no desaparecer. Y sólo porque siempre han estado en esa categoría de amigos no significa que tengas que ser lo suficientemente fuerte como para tolerarlo. Pero no puedes obligar a nadie a ser algo más.

Pero tampoco importa cuán loco sea amar en secreto o vivir en la esperanza, tu amas y todo tiene sentido. Amarás a esa persona mientras puedas, no importa cuán cansada estés. ¿Y te digo algo? Debes dejar que todo fluya. No te rindas ante un amor imposible, pero tampoco te estanques. Permítete querer a alguien más y algún día llegará quien te merezca y ni siquiera piense en etiquetarte como "sólo una amiga".

