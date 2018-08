¿Se acabó tu relación? Tenemos para ti 9 consejos para superar a tu ex

Seguir adelante después de que una relación acaba no es un proceso que todas viven de igual manera; depende de lo que haya durado y la intensidad, puede ser bastante difícil dejar a un lado esos sentimientos, pero, no es imposible. A continuación, 9 consejos para dejare el pasado atrás y emprender la búsqueda de algo mejor:

1- Vive tu duelo. Externaliza toda la tristeza, rencor, miedo, cualquier emoción que te haya producido el rompimiento. Hay quienes ven este paso como una debilidad, pero la mejor forma de superar esa situación, es dejando salir todo lo que te agobia. Llora, piensa, recuerda pero debe ser algo temporal.

2- No te tortures. Es importante que no te culpes por lo que haya ocurrido, recriminarte por ello solo te causara mayor tristeza. Solo eres responsable de tus decisiones, no por las ajenas. Siempre mantén presente tu valor como mujer, no dudes de ello.

3- No exageres la situación. No es el fin del mundo, recuerda que cada final es un nuevo comienzo. No te coloques en el papel de víctima, no necesitas eso en tu vida.

4- Cambia tu rutina. Ve una película nueva, has ejercicio, cómprate ropa. No te sometas al mismo círculo de actividades que realizabas antes o durante tu relación. Vive algo nuevo, permítete conocer a otras personas.

5- Evita el contacto con tu ex. Hablar continuamente con él, es mantener la herida abierta. No revivas situaciones pasadas. Hay quienes pueden mantener una amistad aun después de un rompimiento, pero eso lleva tiempo, no surge de la noche a la mañana. Trabaja en olvidar lo que fue, hasta que puedes verlo de otra manera, una amistosa.

6- Enfócate en un nuevo proyecto. Utiliza tu tiempo libre para plantearte una nueva meta. Puede ser un negocio, inscribirte en un curso, en una carrera deportiva, etc. Cualquier cosa que te emocione y despierte en ti una ilusión, vale la pena.

7- No te olvides de tus amigos. Ellos están allí para brindarte apoyo, a veces durante un rompimiento, se tiende a salir del círculo social, causando aislamiento; no te hagas eso. Vayan a una fiesta, ríe, disfruta y veras las cosas desde una nueva perspectiva.

8- No te cierres a una nueva relación. No se trata de involucrarte inmediatamente con alguien, pero si mantén abierta la posibilidad a enamorarte de nuevo.

9- Cada relación deja una moraleja, no todo es malo. Corrige las fallas que tu consideres que pudieron afectar tu relación anterior. No repitas lo patrones de conducta y recuerda que cada persona es diferente.

