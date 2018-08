Saber cuánto tiempo durará una relación con tu pareja es difícil y complejo de adivinar. La experiencia y aprender de los errores es para muchos la clave “secreta” para determinar la extensión de tiempo y felicidad que podrías pasar con la persona que amas.

Los expertos en parejas e investigadores ya han determinado cuáles son las parejas que duran menos y las clasifican de la siguiente manera: las relaciones dramáticas, las conflictivas, las desenfocadas y las distantes.

Pero, ¿cuáles son los tipos de parejas que duran más tiempo y son más fuertes? Te las presentamos para que tú tengas herramientas para que todo marche bien con tu pareja.

Relaciones que se basan en una aventura

Según el portal Yoki Post, las investigaciones muestran que las parejas que disfrutan del amor más intenso son aquellas que disfrutan participando juntos en actividades nuevas o desafiantes.

Las nuevas actividades son excitantes, que tu cerebro puede interpretar como una atracción hacia tu pareja, y reavivar la chispa original. Buscar aventuras es una excelente manera de hacerlo. Ten en cuenta que el aburrimiento puede ser un obstáculo masivo para una relación duradera.

Las que giran en torno al perdón

Las investigaciones demuestran que una pareja que no está peleando tres años después del matrimonio tiene una relación poco saludable.

Según la doctora Jeanette Raymond, terapeuta matrimonial licenciada, la verdadera medida de la fuerza de una relación es la rapidez con la que se reúnen ambos después de una discusión. Igualmente, en un matrimonio estable y saludable, discutir no es una señal de fatalidad; al contrario, es saludable y natural.

Las basadas en la confianza

Las parejas en relaciones fuertes no guardan secretos. La confianza es el predictor más importante del éxito de una relación a largo plazo. Una relación no será fuerte si no hay confianza entre ambos.

La confianza es fundamental para una buena relación. Una relación sin confianza es una relación muerta.

Cuando hablamos de la confianza en la pareja la confianza es un valor en el que se cimentan proyectos y esperanzas hacia el futuro, se nutre con el apoyo constante y crece cuando las dos partes en la pareja se siente libre de desarrollarse en sus áreas individuales, mientras se comparte y respalda en la asociación con la otra parte.

Las que se construyen alrededor de un futuro

Una investigación de 2009 reveló que las parejas más felices tienen las personalidades más similares e intereses comunes. Compartir los valores básicos, los intereses y tener una perspectiva similar de la vida favorecerá siempre a una pareja estable.

Las parejas deben estar especialmente seguras de que sus valores y objetivos coinciden antes de embarcarse en una relación, aseguró Yoki Post.

