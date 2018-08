Top 5: Canciones perfectas para cada etapa de una decepción amorosa

Dicen que cuando tenemos que lidiar con un corazón roto lo mejor es sacar toda la tristeza, no tener miedo a llorar y a recordar, pero solo algunos días.

Bien lo dijo la icónica estrella de la época de oro del cine mexicano, María Félix “A un hombre se le llora tres días, al cuarto te pones tacones y ropa nueva”.

Esto es muy cierto y es por ello que decidimos compartir contigo una lista de canciones inspiradas en las 5 etapas del duelo que, según expertos, todos experimentamos tras vivir una ruptura amorosa.

¡Prepara tu iPod y los pañuelos, porque estas son las mejores canciones para reparar un corazón roto!

Etapa 1: Ira

Es aquél momento en el que simplemente estás enojada, buscando culpables o buscando cómo sacarte todo ese sentimiento de tristeza que llevas adentro.

Tu falta de querer – Mon Laferte

La canción misma habla de las dudas que se quedaron en el aire y es un grito de tristeza en su máxima expresión.

Etapa 2: Negación

Es aquél momento en que juras que no hay vida sin aquél que te ha roto el corazón, es precisamente donde podrías flaquear y debes mantenerte fuerte.

Me rehúso – Danny Ocean

¿Quién dijo que el reguetón no tiene canciones tristes? Danny Ocean nos pone el dedo en la llaga con esta canción, perfecta para escuchar una y otra vez aquellos primeros días cuando acabamos de terminar una relación.

Etapa 3: Negociación

Esta etapa se trata de las fantasías que nos hacemos con lo que ya no es, tratando de pensar en 'finales alternos' de la relación.

Saturno – Pablo Alborán

Este español nos regala una canción melancólica que nos recuerda al ser amado que ya no está, habla de todo aquello que se fue y todo lo que quisimos que fuera. ¿Te suena familiar?

Etapa 4: Depresión

Llega el momento quizá más complicado del duelo, la sensación de vacío te invade y es probable que la tristeza se siga apoderando de tus días. Aquí es donde debes permanecer fuerte y decir ¡ya no más!

Mi última canción – Raquel Sofía

Esta puertorriqueña ha escrito una canción que, si lo decides así, puede ser la última que le dediques a esa persona que ya no está más en tu vida. Básicamente el mensaje es: te agradezco tu paso por mi vida, pero ya lo empecé a superar y planeo ser feliz.

Etapa 3: Aceptación

Tus ojos ya se secaron de tanto llorar, ya comienzas a ver todo un poco más claro y vas comprendiendo que tomaste la mejor decisión o, en todo caso, miras nuevos horizontes en tu vida.

Me voy a ir – Jenny and the mexicats

Un ritmo muy movido que seguro traerá alegría a tus peores momentos, acepta lo sucedido y avanza, porque la vida es muy corta.

¿Qué canciones añadirías a la playlist?

