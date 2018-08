5 señales que indican que tu ex te pedirá que regresen

Si te has separado de tu pareja, es probable que la relación se haya terminado para siempre. Sin embargo, hay ciertos momentos en que un ex pueda reaparecer, buscando revivir la unión después de tomarse el tiempo para resolver las cosas en solitario. Por supuesto, si terminó mal, las posibilidades son más escasas, pero hay señales que tu ex podría intentar algo contigo de nuevo, ¿lo dejarías?

Francamente, cuando tu ex sigue dando vueltas y rondando tu vida, es fácil preguntarse qué diablos está haciendo. Puede que no estés segura de si aún realmente te quiere o si está hablando un impulso de su ego.

La verdad es que aquellas escenas en donde una pareja termina y después uno de los dos demuestra que aún se aman y terminan cediendo con un romántico paseo en la playa, son muy extrañas. Casi no pasan. Como tantas cosas en la vida, la expectativa a menudo no está a la altura de la realidad.

Dado que es probable que un ex que te quiere de regreso haga lo contrario de lo que esperas, aquí hay cuatro señales reales de que quiere regresar contigo.

Encuentra razones tontas para ponerse en contacto contigo

¿Te mandó mensaje de texto para que le devuelvas su cepillo de dientes? ¿Quiere devolver unos lentes de sol tuyos que encontró? Si está tratando de tener un encuentro contigo para devolverte tus cosas, es probable que te eche de menos, sobre todo si la razón por la que se comunica no es algo importante. Además, si tu ex es el único que inicia la comunicación y responde rápidamente cuando respondes, es aún más claro.

Sigue explicando la ruptura

Si no puede soportar haber terminado pero no lo admite directamente, dará el discurso del por qué de la ruptura. Esto puede ser una forma de saciar su culpabilidad, pero también puede significar que está tratando de reconciliarse "discretamente". Esto hará que te sientas confundida y cuando vea que te sientes vulnerable, atacará con un "¿podemos intentarlo?"

Habla abiertamente de su estado de relación

Si su ex le está diciendo explícitamente que no hay un SO actual, podría significar que él o ella está tratando de ver cómo reacciona, ya que podría expresar interés en llenar ese vacío. En una línea similar, un ex que todavía tiene sentimientos profundos por ti puede hacer todo lo posible para asegurarse de que sabes que ellos mismos no están viendo a alguien, (1) para no causarte dolor, y (2) para que sabrá que todavía están disponibles.

Permanece conectado en las redes sociales

Las redes sociales son una gran pista para saber si tu ex sigue rondando por ahí. Si notas que tu ex parece acecharte en las redes sociales, ya sea que esté viendo tu historia de Snapchat o accidentalmente le gustó un tweet, es una señal de que al menos estás en su mente. Y, si ese es el caso, es posible que haya sentimientos persistentes.

Pide hablar sobre lo que sucedió

Parece bastante sencillo, aquí. Si su ex, literalmente, pide reunirse para discutir qué salió mal, significa que está buscando el cierre o una forma de ver si vale la pena intentarlo de nuevo y mejorar juntos. Tal vez han estado trabajando en sí mismos, quieren disculparse por su comportamiento o simplemente explicar lo que estaba pasando para ellos en ese momento. De cualquier manera, su deseo de reunirse para tener una discusión sobre la desaparición de la relación abre la puerta para la curación.

Te recomendamos en video