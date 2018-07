¿Por qué se emiten gemidos durante el encuentro sexual? Sexólogo explica

Los gemidos son parte de los momentos íntimos y forman un episodio esencial de todo encuentro. Varias son las teorías para explicar el origen de los gemidos, y aunque los hombres pueden eventualmente gemir, la sociedad apunta fundamentalmente a que se trata de un gesto más femenino.

El sexólogo Fernando Serrano (@sesologiaenlinea2.0) precisa que esta acto de vocalización durante la intimidad, es un gesto de expresión corporal psicoafectiva de origen sexual, y puede deberse a varios factores que lo promueven. La mayoría de las mujeres admiten hacerlo, mientras que para los varones es lo opuesto, al menos hasta llegar al orgasmo donde puede expresarse más.

“Culturalmente y según los modelos aprendidos de la industria pornográfica, es común que la mujer erotice su placer mediante gesticulaciones y emisiones de sonidos que el hombre. Pero más allá de lo cultural esto puede tener tres posibles explicaciones, alguna de las cuales a los hombres mucho no les va a gustar”, detalló el experto.

Sobre el tema el especialista precisa los gemidos desde tres teorías que explica a continuación:

Teoría Fisiológica del Placer

La mujer gime por que siente la necesidad de expresar cuánto está disfrutando, la aparente descarga de sonidos en la columna de aire descomprimen la presión de energía que se produce desde la pelvis, permitiendo la liberación de la energía kundalini y dejar que ascienda hasta el cerebro donde explota el placer del orgasmo, esto en términos prácticos se traducen en que la liberación energética de la vocalización permite experimentar más el placer.

Teoría cultural

Las costumbres sociales, reglamentadas en parte por la pornografía enseñan que es lo qué hay que hacer, si la mujer no gimió es porque no sintió o no llegó al climax, aquí muchas aprovechan para fingir el orgasmo. Estudios sexólogicos indican que hasta un 66% se las mujeres admiten haber gemido para acelerar el proceso de eyaculación masculina por que se aburren durante el acto sexual.

Teoría de la Guía

Ancestralmente la mujer solía buscar muchos apareamientos masculinos para aumentar las posibilidades reproductivas, esto no es un fenómeno exclusivo de los humanos, por ejemplo, en las hembras de los primates promiscuos como las chimpancé es una práctica para atraer machos y conseguir mejores espermatozoides, en contraposición con las hembras de primates monógamos como las gorilas que no lo hacen. Pero volviendo a la raza humana, las mujeres a través de sus gemidos o verbalizaciones eróticas pueden indicarle a su pareja que están sintiendo placer, aumentar su excitación, autoestima, y hasta guiarlo para llegar juntos.

