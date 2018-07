Amor por proximidad, cuando amas para no estar solo

Una sociedad que te obliga a enamorarte

La sociedad nos obliga a tener siempre un amor, las historias de amor parece que nos definen, son la nueva carta de presentación. Al final, si no estás con alguien todo de manera implícita te indica que hay algo mal en ti.

Estas ideas que rondan en todos los estímulos que aprendemos sin siquiera darnos cuenta nos afecta más de lo que imaginamos. Por ello, buscamos constantemente la felicidad a lado de otra persona, creyendo que así nos sentiremos completos.

El amor por proximidad

Existe algo que se llama amor por proximidad, esto se refiere a los sentimientos que generamos hacia otra persona por estar constantemente a su lado. Si pasas mucho tiempo con alguien que nos atraiga aunque sea en una mínima parte es probable que puedas llegar a desarrollar sentimientos amorosos, aunque éstos no sean genuinos.

No es que no queramos a la persona, les tenemos mucho, mucho cariño. Pero tenerle aprecio a alguien no lo convierte en amor, y ahí es la pequeña diferencia en donde se esconde un mundo de intenciones, y emociones.

Es nuestra mente la que nos obliga a fijarnos siempre en una persona, y confundimos estos pequeños sentimientos con un amor profundo. La desesperación inconsciente que existe en nosotros por no estar solos.

Ten cuidado con un amor para calmar la sociedad

Puede que parezca algo saludable o que no tiene nada de malo. Pero tener a alguien a tu lado solamente para no sentirte solo no tiene nada de bueno. Normalmente terminas lastimando a la otra persona que sí tiene sentimientos genuinos hacia ti o terminas perdiéndote en tu propio engaño.

Asimismo, es probable que termines cerrando puertas a otras personas que sí te pueden satisfacer totalmente. Y sobre todo, si estás con alguien por los motivos equivocados, esa soledad que buscas calamar aumentará conforme vaya pasando el tiempo.

Antes de buscar pareja, procura trabajar primero en ti. Así disminuirías tantas relaciones tóxicas que solamente terminan con la autoestima de quienes están en ellas.

