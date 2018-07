6 señales de que tu última relación te provocó estrés postraumático

Mientras que muchas personas se sienten deprimidas o molestas cuando una relación llega a su fin, hay quienes sufren de algo más fuerte que les evita respirar. Toda relación deja secuelas en tu persona pero si viviste una relación tóxica, es posible que cargues con problemas o con síntomas similares al trastorno de estrés postraumático.

Puede que hayas vivido una situación de abuso psicológico y/o físico con tu pareja, que hayas vivido mentiras o chantajes e incluso que te haya sido infiel. Cuando ese es el caso y te sientes traumatizada, los expertos lo describen como "síndrome de relación postraumática" que es un "síndrome de salud mental recientemente propuesto que ocurre después de la experiencia del trauma en una relación íntima". Superarlo es difícil pero diagnosticarlo lo es aún más. Si es tu caso, estos son los síntomas que debes analizar.

Miedo a un nuevo compromiso con alguien

Está bien, e incluso saludable, tomarse un tiempo para recuperarse después de una ruptura, antes de volver al grupo de citas. Pero tome nota si desea salir con alguien pero no puede hacerlo, ya que podría ser una señal de que su última relación lo dejó con problemas relacionados con el trauma.

Y eso puede incluir sentimientos de duda cuando se considera hacer otro compromiso. Muchas personas que han sido abandonadas o que tuvieron la sabiduría para abandonar una relación tóxica, a menudo dicen: 'No confío en mí mismo para confiar en nadie otra vez. ¿Cómo podría haberme engañado?". Estas personas se han vuelto autodestructivas y su autoestima está en un punto bajo.

Cuando ese es el caso, a menudo es una buena idea buscar el apoyo de amigos, y a veces, puede ayudar a ir a la terapia, con el fin de descubrir maneras de superar el trauma que experimentó y aprender a confiar nuevamente, para que pueda vuelve a salir.

Sentirte preocupada o insegura constantemente

Si te sientes oprimido e inútil después de una separación, podría ser otra señal de trauma. Estar en una relación abusiva o tóxica puede crear grandes problemas de autoestima. Muchas personas que dejan relaciones tóxicas sienten que son productos dañados y que no se merecen una oportunidad de amar a alguien de mayor calidad.

Pensamientos como estos son a menudo un efecto secundario de las palabras duras de su ex, que pueden haber hecho todo lo posible para derribarlo y erosionar su autoestima. Estos pensamientos, una vez arraigados, pueden ser difíciles de sacudir. Pero ciertamente son posibles de superar, especialmente con la ayuda de un terapeuta.

Sensación de alivio, seguido de intensa culpa

Una vez que termina una relación tóxica, es común sentirse como si finalmente hubiera 'escapado' o salido de un ciclo vicioso. Usualmente hay un gran alivio, mientras haces las maletas para irnos.

Pero una vez que la novedad de la ruptura se desvanece, no es raro que los sentimientos de culpa y dudas sobre uno mismo ocurran a partir de entonces. Existe tal dependencia que se crea en una relación tóxica que una vez que ha escapado, es común preguntarse: '¿hice lo correcto?' o '¿fue realmente culpa mía?'. Es en esta etapa que muchas personas vuelven a estar juntas con su ex, solo para que desaparezca la incomodidad.

Volver a caer en un romance con un ex no es malo en algunos casos. Pero cuando se trata de un ex tóxicos, es importante que tengas suficiente tiempo para adaptarte, reflexionar sobre lo que pasaste y ver si eso es realmente lo que quieres hacer. Con el apoyo y la ayuda de otros, es posible que sea mejor para usted seguir adelante.

Sensación de aislamiento intenso y soledad

Una vez que termina una relación abusiva o tóxica, también pueden surgir sentimientos intensos de soledad. Es común una vez que los sentimientos de alivio han terminado, sentirse extremadamente aislados y solos, y temer la posibilidad de una nueva relación. Hay una sensación general de tiempo perdido, días perdidos, meses, años de vida y un deseo general de seguir adelante. Todo esto hace que una persona se encuentre en un estado muy vulnerable.

Nuevamente, esto puede llevar a relaciones de rebote, mientras luchas para hacer que las emociones negativas desaparezcan. Vemos una alta tasa de relaciones de rebote: relaciones donde la persona busca calmar las cicatrices emocionales y no estar sola. Pero si considera que estas relaciones no son satisfactorias, confiar en sus seres queridos o buscar la ayuda de un profesional puede ser catártico para ayudar a sanar viejas heridas.

Caer en otra relación no saludable

Si no te has dado tiempo para recuperarte, tratar tu trauma o aprender sobre cómo se comportan las relaciones sanas, es posible que encuentres inmediatamente una relación diferente, pero que sea igualmente tóxica.

La gente a menudo regresa a nuevas relaciones no saludables que también pueden ser tóxicas. Si has salido de una relación tóxica o abusiva y tienes los medios, entonces es importante examinar lo que lo mantuvo allí y cómo ves las relaciones. Si no examinas estos problemas, no lidias con el trauma, lo posicionarás de nuevo para que vuelvas a esa persona.

Dificultad para dejar ir

De nuevo, es común sentirse un poco deprimido después de una ruptura. Pero cuando se trata de relaciones tóxicas, debido a la naturaleza misma de las circunstancias en las que caíste, la iluminación de gas que puedes haber experimentado, etc., puede ser aún más difícil avanzar.

Después de una ruptura [usted] puede centrarse en lo que dijo el ex y tratar de reproducir escenarios de cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Puedes estar pensando y preguntándose sobre con quién estará saliendo tu ex ahora u otras cosas que pueden estar impidiendo que te sientas lo suficientemente segura como para seguir adelante.

Sin embargo, es posible llenar tu cerebro con otros pensamientos más saludables. El objetivo es comenzar a centrarse de nuevo para centrarse en usted y volver a diseñar su atención. Esto se puede hacer con la ayuda de amigos o un terapeuta capacitado, que puede ayudarte a abordar cualquier problema que puedas tener al dejarlo ir.

