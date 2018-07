El secreto de una relación duradera no es el sexo sino entender tu valor individual

Tener sexo es fácil, enamorarse de alguien es lo difícil. Querer tener sexo con alguien que te gusta es definitivamente un llamado de la naturaleza, pero eso no significa que lo ames. El sexo casual y los agarrones no son una garantía de amor y sorprendentemente alguien podría amar a una persona de todo corazón, incluso si no tuviera relaciones sexuales con esa persona.

Muchas veces creemos que el amor se basa sólo en el sexo y no es así. De verdad.

Piénsalo, podrías tener sexo con alguien sin invertir emociones en ello. Podrías tener sexo con alguien solo porque te sientes caliente .

El sexo es importante por supuesto, pero el sexo solo no es suficiente. Tampoco es que se pueda pasar por alto y cada quien tiene cuanto sexo quiera, donde quiera y con quien quiera.

Aquí el secreto de las relaciones duraderas: intimidad+ valor propio

Es obvio: tener una relación exitosa consiste en muchos factores. El sexo te lleva a sensaciones placenteras y a una conexión física única con el otro pero la verdadera conexión se da cuando eres capaz de ver que una relación puede aumentar tu felicidad, pero no puede hacerte completamente feliz.

Olvídate de la "media naranja". Una relación es total cuando dos personas enteras entran en ella con una comprensión total de quiénes son como individuos y se complementan entre sí.

La intimidad toma tiempo para construir. No es la pasión que sientes debajo de las sábanas durante una primera cita, no es algo que te llega automáticamente. Tienes que trabajar para eso. Tienes que esforzarte y crear confianza primero.

A menudo es por eso que el éxito de la relación mejora con la madurez. Cuando entiendes tu valor, quién eres y lo cómoda que te sientes contigo misma. Sienta las bases para una relación sana y duradera.

La compatibilidad y es crucial para una relación próspera. El respeto es importante también pero la capacidad de ser leal a quien eres como persona.

Cierto, una relación te ayuda a ser mejor persona en cierto punto, pero alguien que te ama más de lo que te amas a ti misma suele ser temporal y no sostenible. Es demasiada presión para una parte en una relación.

Fomenta la independencia y la fuerza. Impulsa a que cada uno mantenga su individualidad sin dejar de hacerla coincidir con sus valores e intereses en común.

Para que una relación sea duradera, debes tener amor propio, que es un vínculo directo a ser leal o fiel a ti misma. Si no lo haces, es probable que continúes siendo empujada en la dirección de los caprichos y expectativas de otra persona que pueden ser contrarias a las suyas. Pasar tiempo solos también les da la posibilidad de procesar sus pensamientos, de fortalecer su identidad y de fortalecer el vínculo.

