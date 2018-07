Por esto es que las personas se quedan con alguien a quien no aman

La pregunta es, ¿debería uno quedarse con alguien que no ama por otras razones además del amor? ¿Qué tal el dinero o el sexo? Te juntas con alguien que tiene más dinero que tú o que te da mucho placer sexual. ¿Se vale?

Quizá una se acostumbra al estilo de vida que le da esa persona; a la compañía, a la atención o a los mimos. Pero en el fondo, cuando todo eso ha desaparecido, te das cuenta de que realmente no lo amas. ¿Qué tipo de sacrificio estás haciendo para quedarte con él o ella básicamente por no estar sola?

Cuando hay hijos de por medio, es común que las parejas se mantengan juntas, aún cuando ya no hay una chispa. Surgen cuestiones como "no quiero que mis hijos crezcan sin un padre o una madre" o "no quiero que mis hijos tengan que elegir con quién quedarse".

Hay incluso quienes se preocupan por la "supervivencia" de la pareja, y terminan estando con ella por lástima; porque sin una, el otro se hace daño, se pierde o se muere. En algunos casos extremos, el comportamiento suicida podría ser la respuesta.

La mente es algo extraño, podemos convencernos de casi cualquier cosa con tan sólo pensarlo. Inculcamos nuestros propios miedos, nuestras propias esperanzas y creemos en las cosas que nos dicen porque nos dicen que es lo correcto. Incluso podemos convencernos de que estamos enamorados de alguien de quien no nos enamoraríamos cuando no nos sentimos solos.

Porque cuando estamos solos, somos vulnerables, somos débiles y sentimos que necesitamos que alguien más nos recoja si nos sentimos por los suelos. ..porque esa es la única forma en que nos sentiremos mejor. Por eso, lo peor que puedes hacer es enamorarte cuando te sientas solo. Hay que tener el valor de decidir lo que realmente nos hace felices y aprender a soltar lo que no.

El apego es una cosa terrible, que nos puede llevar a conformarnos por muchos años con algo que no nos satisface. Es doloroso darse cuenta, pero también es necesario y el no hacerlo solo nos lleva a la frustración. Un amor que nace en la soledad no es un amor destinado a crecer.

