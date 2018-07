La guía completa del significado de los sueños eróticos

Significado de sueños eróticos

Cuando sueñas algo bonito hasta te dan ganas de contárselo a tu amigas y compañeras de trabajo al siguiente día, pero cuando tienes un sueño hot…no tienes las mismas ganas de contarlo porque hasta te da penita ¿a poco no? Aquí la guía completa del significado de sueños eróticos.

Sólo te acuerdas y hasta te pones roja de la pena por que te quedas pensando ¿cómo pudo crear algo tan perverso mi cabeza? Pero no te espantes, es normal y cada uno de los sueños eróticos tiene un significado en tu vida real que está relacionado con tu historia y situación personal.

Por eso te describimos algunos de los sueño más recurrentes y cuál es su verdadero significado:

Tener sexo con tu ex

Cuando según tú ya todo había terminado y ahora ya hasta sales con alguien más. Soñar algo así la verdad te mueve el tapete. La realidad es que este sueño te indica que estás añorando un tipo de conexión similar (no necesariamente con el mismo hombre). Si ya estás en una relación un sueño como este indica que tienes cierto temor a lo nuevo, por lo que tu inconsciente recurre a lo conocido.

Soñar que tienes pene

Este sueño llega en todas sus variantes, te puedes ver haciendo pipí como hombre, intentándote acomodar el paquete o simplemente sientes el peso de tu nueva parte en la parte baja de tu cuerpo. El pene representa la virilidad, soñar con él habla de tu relación con el poder y la autoridad y de cómo te llevas con las características que suelen asociarse con lo masculino.

Un sueño así te obliga a preguntarte ¿estás feliz con las relación que existe entre tu parte femenina y tu parte masculina? Sino es tiempo de encontrar el balance perfecto.

Tener sexo con tu mejor amigo

Aunque en la vida real asegures que sientes cero atracción por él, después de este sueño despiertas viéndolo como el amor de tu vida por unos momentos, pero ¿qué? Lo que realmente significa es que estás un poco celosa de que él tenga novia y que en tanto tiempo de amistad contigo no se haya dado nada más. También puede significar que estás buscando a alguien que te cuide, entienda y tenga algunas de las mismas características que él posee.

Sexo con un famoso

Este seguro lo has tenido, de plano te ves envuelta en las sábanas de Leonardo Di Caprio. La realidad es que esto hace que te acuerdes de alguien que representa una parte totalmente tuya. Sin duda mueres por alcanzar esas fantasías que parecen irrealizables con tu pareja.

Tener sexo con una chica

Aunque no seas lesbiana ni bi, puedes soñar esto y no necesariamente significa que hayas salido del clóset. De un momento a otro te ves haciendo cosas que en tu sano juicio no harías. Este sueño no tiene ninguna relación con la homosexualidad. Puede relacionarse con la rivalidad o con el deseo de dominio.

En otros casos expresa la admiración por cierta mujer o por características de ella. Si no sabes quién era, deberías pensar qué era lo que te atraía tanto y analizar si lo tienes en ti misma. ¿Te gustó significado de sueños eróticos que te dimos aquí?

