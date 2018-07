6 ingredientes que una pareja necesita para una relación duradera

El amor es lo principal en una relación, pero no lo único que se necesita para relación duradera.

Existen otros ingredientes que son tan vitales como el amor, y que trabajan juntos para que la relación funcione.

Respeto

El respeto que tengan ambos es muy importante, primero como personas y luego como pareja. El respeto asegura un amor sano, una buena convivencia, es fundamental saber controlarse en momentos de enojo para no dejar que este valor se pierda.

Confianza

Sin confianza es imposible seguir adelante con tu pareja. Cuando hay desconfianza se vive en tensión y se genera intranquilidad. Una de las cosas más lindas es que ambos se sientan seguros, el sentimiento de confianza de una pareja hace que ambos sean felices, y que puedan disfrutar a pleno de las experiencias juntos.

Perdonar

Cuando haya enojos, leves o un poco más fuertes, o daños más importantes, debemos saber perdonar y seguir adelante, si guardamos rencores será dañino para la relación y comenzarán los reproches. Si no somos capaces de perdonar, lo mejor es evaluar si seguir o no con la relación, ya que a veces no perdonar es más dañino que terminar.

Comunicación

La comunicación es clave. Sin ella nos perdemos, estamos desorientados para saber cómo nos sentimos, qué pensamos, qué anhelamos debemos ser capaces de poder comunicar, de forma madura y abierta.

Compromiso

El compromiso garantiza aceptar las cosas buenas pero también las malas así como todas las inquietudes que vayan surgiendo dentro de la relación y afrontarlas juntos.

Aceptación

Es importante comprender muy bien esto, no podemos volcar en las personas nuestras expectativas, y querer que sean como yo quiero que sean. Una pareja debe aceptarse sabiendo que habrá cosas que quizá puedan ir modificando en pro de la relación, pero nunca imponer querer cambiar por completo al otro.

