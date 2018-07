Este es el tipo de mensajes que envían los hombres enamorados

Los tipos de hombres enamorados

Los hombres y mujeres enamorados tienen una forma muy particular de mostrar su cariño y en esta época es fácil darte cuenta a través de los mensajes su nivel de interés. Puede sonar muy banal esta aseveración, sin embargo, en esta Era todo es digital y hasta el amor se manifiesta a través de estas herramientas.

1.- Te contestan

Simplemente cuando alguien no te interesa puedes tardarte hasta semanas en contestar. No se trata de medir el amor de una persona por la rapidez con la que te contesta los mensajes, porque es evidente que él también tiene cosas que hacer. Pero mínimo se toman unos minutos para hacerte saber que no pueden hablar o que en la noche continúan con la interacción.

2.- Usan emojis

No todos son iguales, pero cuando un hombre se preocupa demasiado para no sonar cortante se recarga de los emojis. Un emoji de corazón, caritas, se vuelven niños una vez más por el amor que les haces sentir.

3.- Te preguntan si ya llegaste

Hay otras formas de decir te quiero y ésta es una de ellas. En el momento en el que se preocupan por tu salud, por tu bienestar y están atento de eso puedes darte cuenta que hay un genuino interés por ti.

4.- Te buscan

No hay más, simplemente quien quiere estar contigo te busca. Cuando pone pretextos, te cancela todo el tiempo, te deja en visto, ahí te darás cuenta que tal vez no es tan serio como te estás imaginando tú.

5.- No quieren cortar la conversación

A muchos no les gusta hablar por mensaje, así que no lo tomes personal. Pero si una persona te busca por otros medios como son llamadas telefónicas, o te invitan a salir para mejor hablar por persona. No importa el canal que ellos empleen, simplemente te vas a dar cuenta inmediatamente. No pongas pretextos, cuando tu propia voz interna te está diciendo que hay algo que no está fluyendo como debería.

Recuerda: Tampoco puedes creer que todo se basa en la forma de mandarte mensaje, esto solo confirmará o negará aquello que tú ya sabes. Porque al final solamente tú conoces tu relación y la forma de ser de esa persona.

