El Mundial de Fútbol es el mejor pretexto de los hombres para ser infieles, según encuesta

La Copa de Fútbol 2018 es la mejor excusa de los hombres que desean pasar un rato junto con sus amantes. Así lo reveló la última encuesta de Ashley Madison, el sitio líder en citas para infieles por internet, que realizó una encuesta para determinar si ellos usarían como pretexto el torneo mundialista para ser infieles.

La encuesta reveló que casi todas los hombres (75%) aseguraron que “es más fácil” engañar a sus parejas durante la Copa del Mundo. Igualmente, más de la mitad (59%) de los encuestados dijo que preferiría ver un partido con su “affair” que con su actual pareja.

¿Cómo lo hacen? Según los resultados, el 51% de los hombres respondió que le indicó a sus esposas que “estarán viendo un juego” del Mundial cuando en realidad están con sus parejas clandestinas.

En otro reglón las mujeres también dieron su opinión y preferencias sobre los sex simbol y jugadores más provocativos del mundial. Para Rusia 2018, el 56% de las mujeres que contestaron la encuesta explicaron que estarían dispuestas a fantasear o tener una relación intensa con un jugador de fútbol profesional.

Las mujeres también informaron que España tiene los jugadores más “hot” y calientes, con los que más serían infieles, seguido de México, Inglaterra, Alemania, Brasil y Rusia. Sin embargo, cuando les preguntamos quién es su jugador favorito, la opción más escogida fue el cinco veces ganador del Balón de Oro, Cristiano Ronaldo con un 34% de los votos.

Las mujeres votaron por el entrenador más sexy e la Copa del Mundo 2018. La encuesta mostró que Joachim Löw, el entrenador de Alemania, es el coach más bello de la cita futbolística.

“Cuando hay una desconexión en un matrimonio, afecta a varias áreas de las relaciones entre la pareja”, dijo la doctora Tammy Nelson, terapeuta de sexualidad y relaciones y autora del libro The New Monogamy: Redefining Your Relationship After Infidelity. “Pasar tiempo de calidad con tu esposo puede ser una tarea complicada, así que no es sorpresa que tantas personas prefieran pasar su tiempo haciendo algo que les guste con alguien que lo va a disfrutar con ellos”, explicó.

